Protestele elevilor scapă de sub control în Franța. 400 de școli rămân închise vineri după ce violențele au degenerat. Peste 600 de tineri, reținuți

Aproximativ 400 de școli și alte unități de învățământ din Franța rămân închise vineri, după ce protestele elevilor s-au extins din regiunea Parisului în întreaga țară și au degenerat în violențe. Sute de persoane au fost reținute, iar zeci au fost rănite.

Franța se confruntă cu o amplă mișcare de protest în sistemul de educație, care a pornit din liceele din regiunea Parisului și s-a transformat, în numai câteva săptămâni, într-o criză națională marcată de confruntări cu forțele de ordine, incendii și sute de arestări, potrivit France24.

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Aproximativ 400 de școli și alte instituții de învățământ ar urma să rămână închise și vineri, în încercarea autorităților de a limita incidentele, potrivit France 24.

„Din câte știu, vor fi închise puțin peste 400 de școli și alte instituții de învățământ”, a declarat Édouard Geffray, ministrul francez al Educației, într-un interviu acordat France 2.

Protestele au pornit de la nemulțumiri care privesc direct condițiile din școli. Elevii reclamă lipsa profesorilor și starea precară a unor clădiri în care se desfășoară cursurile.

Mișcarea declanșată luna trecută în regiunea Parisului s-a extins treptat în restul Franței. Odată cu creșterea numărului participanților au apărut însă și incidentele violente, iar bilanțul a ajuns la sute de persoane reținute și zeci de răniți.

Incendii în licee și confruntări cu poliția

Situația s-a agravat joi, când incidente grave au fost raportate în mai multe orașe.

Elevii implicați în proteste au provocat incendii în cel puțin două licee, potrivit autorităților franceze.

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La o altă unitate de învățământ din Marsilia s-a produs un incident deosebit de periculos: mai mulți profesori au fost stropiți accidental cu benzină.

Violențele s-au extins și în afara școlilor. O mașină a fost incendiată la Strasbourg, în estul Franței, iar la Toulouse au avut loc confruntări între tineri și forțele de ordine.

Autoritățile încearcă acum să împiedice o nouă escaladare, în condițiile în care protestele nu mai sunt limitate la Capitală și au căpătat amploare la nivel național.

Guvernul acuză extrema stângă. LFI respinge acuzațiile

Criza din școli a căpătat rapid și o dimensiune politică.

În timpul unei reuniuni de criză desfășurate joi, serviciile de informații ar fi transmis că mobilizarea a fost inițiată de politicieni ai extremei stângi, inclusiv de membri ai partidului La France Insoumise (LFI), potrivit unei surse apropiate premierului Sébastien Lecornu.

Formațiunea respinge însă acuzația.

Deputatul LFI Louis Boyard a negat, în intervenții la televiziunile franceze, că partidul său s-ar afla în spatele declanșării mișcării.

Printre revendicările inițiale ale elevilor se numărau lipsa personalului didactic și degradarea infrastructurii școlare.