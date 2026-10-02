Un atac rusesc asupra Kievului, în noaptea de joi spre vineri, 2 octombrie, a avariat o clădire rezidențială cu 25 de etaje, provocând moartea unei persoane și rănirea altor două. Atacurile au perturbat și circulația pe mai multe poduri din capitala Ucrainei.

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Bilanțul victimelor după lovitura asupra blocului din cartierul Darnîțki

Atacul a avariat etajele superioare ale unui bloc din cartierul Darnîțki, unde a izbucnit un incendiu. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că echipele de intervenție au fost trimise la fața locului.

Administrația Militară a orașului Kiev a confirmat, la ora 7:45, că o persoană a murit și alte două au fost rănite.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit la etajele 24 și 25 și s-a extins pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. Focul a fost stins, iar zona afectată de avariile structurale este estimată la aproximativ 40 de metri pătrați.

„Salvatorii au evacuat două persoane rănite din clădire și le-au predat echipajelor medicale. În timpul stingerii incendiului, a fost descoperit trupul unei persoane decedate. Alte șase persoane au fost evacuate”, a transmis instituția.

Echipele de intervenție îndepărtează în continuare elementele de construcție avariate și le stropesc cu apă.

Ce poduri din Kiev au fost închise sau au restricții de trafic

Forțele ruse au lovit din nou, în timpul nopții, și podul Pivdennîi, cunoscut drept Podul de Sud. În cartierul Holosiivski, fragmente de drone au căzut într-o zonă deschisă, avariind ferestrele unei clădiri nerezidențiale și mai multe mașini. Nu au fost raportate incendii sau victime în această zonă.

Atacurile au provocat perturbări importante ale traficului în capitala ucraineană.

Podul Pivdennîi a fost închis complet, în ambele sensuri. Pe podul Paton, circulația a fost permisă doar dinspre malul drept spre malul stâng al Niprului.

Pe Podul Metroului, traficul dinspre malul stâng spre malul drept a fost restrâns la o singură bandă, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Apărarea antiaeriană a doborât 88 de drone rusești

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 108 drone de atac asupra Ucrainei, începând de joi, 1 octombrie, de la ora 18:00.

Printre acestea s-au numărat drone de tip Shahed, inclusiv 47 cu propulsie cu reacție, precum și drone de diversiune Gerbera și Parodiya.

Forțele aeriene ucrainene au folosit aviația, unități de rachete antiaeriene, sisteme de război electronic, drone și grupuri mobile de foc pentru a respinge atacul.

Până la ora 8:00, apărarea antiaeriană ucraineană doborâse sau neutralizase 88 de drone rusești, potrivit datelor preliminare.