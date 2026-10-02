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Cum vinde Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate mașini mult sub prețul pieței prin “erori” care ridică mari suspiciuni

Cum vinde Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate mașini mult sub prețul pieței prin “erori” care ridică mari suspiciuni
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O licitație organizată de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) pentru un Porsche 911 GT3 Touring, evaluat inițial la peste un milion de lei, a fost anulată cu două săptămâni înainte de data la care trebuia să se desfășoare. Culmea, prețul ajunsese la jumătate față de prețul pieței pentru o astfel de mașină.

Tocmai de aceea anularea procedurii înainte de termen merită o explicație clară: într-un moment în care prețul devenise, pentru prima dată, evident atractiv raportat la piață, licitația nu a mai avut loc.

Mașina ajunsese deja la a treia încercare de vânzare, iar prețul bunului fusese redus la jumătate. În timp ce documentele oficiale indicau data de 15 octombrie 2026 pentru licitație, platforma ANABI arată că procedura s-a închis încă din 1 octombrie și o marchează ”NEADJUDECAT (LICITAȚIE ANULATĂ)”. Motivul anulării nu apare pe pagina publică a procedurii.

Automobilul, un Porsche 911 GT3 Touring fabricat în 2023, cu numai 4.550 de kilometri la bord, fusese evaluat, inițial, la 1.105.333 de lei, aproximativ 217.000 de euro. Însă, după două încercări de vânzare, ANABI a scos mașina pentru a treia oară la licitație, cu prețul redus cu 50%. Astfel, prețul de pornire ajunsese la 552.666,50 lei, echivalentul a aproximativ 108.500 de euro, plus TVA.

Gândul a consultat un site din străinătate unde se vând asemenea mașini la mâna a doua, iar prețul este mult peste cel cu care încerca ANABI să vândă mașina.

Licitația nu a mai avut loc

Numai că această licitație nu a mai avut loc. Licitația era programată pentru 15 octombrie, însă a fost închisă pe 1 octombrie. Potrivit anunțului oficial publicat de ANABI, licitația trebuia să se desfășoare în data de 15 octombrie 2026, în intervalul 09:00–15:00.

Potențialii cumpărători puteau vedea Porsche-ul până pe 7 octombrie, la locul de depozitare din Dragomirești Vale, județul Ilfov. Licitația urma apoi să se desfășoare o săptămână mai târziu.

Platforma ANABI arată însă altceva: ”Licitația s-a închis la 01.10.2026, 15:00” . Adică înainte atât de expirarea perioadei de vizionare, cât și de termenul-limită pentru înscriere și cu exact două săptămâni înainte de data licitației.

În prezent, procedura apare sub denumirea: ”NEADJUDECAT (LICITAȚIE ANULATĂ) Porche M1 AD Coupe 911 GT3 Touring redus cu 50%”. Pe pagina publică nu este indicat și motivul pentru care licitația a fost anulată.

O altă licitație ANAF cu semne de întrebare

Recent, Mediafax a dezvăluit probleme apărute la o altă licitație ANAF. Sursa citată spune că o licitație online organizată vineri dimineață de ANAF ridică semne de întrebare după ce mai mulți participanți susțin că platforma eLicitațiiANAF ar fi devenit indisponibilă chiar în intervalul decisiv al licitării. Printre bunurile scoase la vânzare s-au aflat mai multe ceasuri de lux confiscate, inclusiv un Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum Number Two Tourbillon, o piesă rară, cu carcasă din platină.

O sursă a declarat pentru Mediafax că ”licitația ridică semne de întrebare deoarece site-ul ar fi fost picat în timpul licitării, iar la revenirea online a platformei produsele erau deja achiziționate”. Potrivit aceleiași surse, participanții nu ar fi putut plasa oferte în intervalul în care platforma nu a funcționat.

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