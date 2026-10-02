Un nou incendiu la Mănăstirea Bisericani, din Neamț, la două luni după tragedia în care a murit un om

Un bărbat de 73 de ani a ajuns la spital, cu arsuri, după un nou incendiu izbucnit azi-noapte la Mănăstirea Bisericani, din comuna Alexandru cel Bun. Patru anexe, de aproape 1.000 de metri pătrați, au ars, și mai multe animale au fost rănite. Cel mai probabil focul a fost pus intenționat, au identificat pompierii după primele cercetări. La sfârșitul lui iulie, un om a murit iar altul a fost rănit, într-un alt incendiu, la aceeași mânăstire.

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Alarma a fost dată printr-un apel la 112, în jurul orei 01:30. La fața locului au fost trimise echipaje de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun și polițiști.

Ulterior, din cauză că incendiul lua amploare, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu forțe și mijloace de la detașamentele de pompieri din Roman și Târgu-Neamț.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la patru construcții folosite ca adăposturi pentru animale și spații de depozitare. Exista și pericolul ca flăcările să se extindă la pădurea din apropiere.

Au ars cele patru construcții, în care se aflau aproximativ 50 de metri cubi de material lemnos și trei tone de plante furajere, precum și cereale, obiecte de cult, materiale textile, mobilier bisericesc, un autoturism și diverse bunuri de uz gospodăresc.

Pompierii au îndepărtat trei autoturisme aflate în imediata apropiere a incendiului, pentru a le proteja de flăcări.

Un bărbat de 73 de ani, care suferise arsuri ușoare la nivelul capului și al membrelor superioare, a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital. În urma incendiului au fost răniți și cinci porci.

Cauza probabilă indicată de pompieri este folosirea cu intenție a unei surse de aprindere pentru a genera incendiul.

În iulie, un om a murit într-un incendiu la aceeași mănăstire

La 31 iulie 2026, o clădire din incinta Mănăstirii Bisericani a fost cuprinsă de flăcări. Imobilul, cu o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, găzduia spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare.

Atunci, pompierii au găsit într-o încăpere trupul carbonizat al unui bărbat de 62 de ani, muncitor care lucra pentru mănăstire. Un alt bărbat, de 65 de ani, a suferit arsuri la nivelul feței și a fost transportat la spital. Intervenția pentru stingerea incendiului a durat aproximativ opt ore, iar pompierii au indicat drept cauză o țigară aprinsă.