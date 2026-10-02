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Codul lui Napoleon, descifrat după 217 ani, cu ajutorul AI. Ce conține scrisoarea misterioasă redactată de împărat în 1809

Codul lui Napoleon, descifrat după 217 ani, cu ajutorul AI. Ce conține scrisoarea misterioasă redactată de împărat în 1809
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O scrisoare misterioasă scrisă de Napoleon Bonaparte a fost descifrată pentru prima dată după mai bine de 200 de ani, scrie Daily Mail. Scrisoarea i-a fost trimisă lui Auguste de Marmont de către fiul vitreg al lui Napoleon, Eugène, vicerege al Italiei, în anul 1809.

Primul rând este scris în franceză, dar următoarele 24 de rânduri sunt formate din numere din două cifre, litere izolate și simboluri inventate. Deși scrisoarea a fost însoțită inițial de o cheie, aceasta s-a pierdut de mult, iar mesajul a rămas un mister.

Acum, Carter Church, inginer în cadrul companiei de securitate cibernetică SentinelOne, a descifrat codul cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Am folosit GPT-6 Astra pentru a sparge un cifru nerezolvat, destinat unuia dintre generalii lui Napoleon, care rămăsese nedescifrat timp de 217 ani. Ceea ce este impresionant nu este neapărat spargerea codului, ci faptul că Astra a finalizat întregul flux de lucru multimodal în aproximativ 6 ore, pornind de la o singură imagine și un obiectiv clar”, a explicat el pe platforma X.

La 16 martie 1809, Napoleon i-a scris de la Paris fiului său vitreg, Eugène, cerându-i să trimită o scrisoare lui Auguste de Marmont – un prieten al Împăratului, ale cărui trupe erau staționate în Dalmația, de cealaltă parte a Adriaticii.

Având teritoriul austriac situat între ei și restul armatelor franceze, Marmont ar fi rămas izolat în cazul izbucnirii unui război.

Prima frază este în franceză și sună astfel: „Vous avez dû recevoir, Monsieur le Général Marmont, mes lettres des 8, 14 et 20 courant.”

Traducerea este:

„Ar fi trebuit să primiți, domnule general Marmont, scrisorile mele din zilele de 8, 14 și 20 ale lunii curente.”

Totuși, întrucât restul scrisorii era redactat în cifru, sensul ei a rămas neclar. Pentru a descifra mesajul, Church a apelat la GPT-6 Astra – un model de inteligență artificială creat de OpenAI. În decurs de șase ore, botul a reușit să descifreze mesajul.

„Astra a împărțit placa de 1.202 pe 1.836 în rânduri, a citit semnele, a stabilit care dintre cele 175 de simboluri desenate manual reprezentau același semn scris de două ori și abia apoi a început să spargă cifrul”, a explicat domnul Church într-o postare pe blog.

Scrisoarea indică poziția tuturor celorlalte armate franceze și aliate și îl îndeamnă pe Marmont să „nu se lase intimidat” de poziția sa izolată.

„Rușii mărșăluiesc împotriva Austriei, iar armata din Friuli numără astăzi optzeci de mii de oameni”, se arată în scrisoare.

„Adăugați corpul de armată din Dalmația – fără a lua în calcul rezervele care se organizează peste tot în spatele frontului – și veți vedea că Austria va fi atacată simultan din toate părțile.

Prin urmare, ea se îndreaptă cu pași repezi spre propria ruină. Când veți primi ordinul de marș, nu trebuie să vă lăsați intimidat de câteva trupe sau de o adunătură de haimanale.”

Potrivit lui Church, cifrul în sine nu a fost greu de descifrat. Dar, el recunoaște că oamenilor le-ar fi luat mult mai mult timp decât inteligenței artificiale, care a reușit să îl rezolve în doar șase ore.

El a mai spus:

„Cifrul în sine nu este dificil, iar criptografii l-ar fi putut descifra cu ușurință dacă ar fi alocat timpul și energia necesare. Însă procesul de transcriere, catalogare, traducere și, ulterior, descifrare este complex și implică o abordare multidisciplinară. Fiecare domeniu are un volum de probleme de nișă nerezolvate, de care specialiștii nu se pot ocupa din lipsă de timp sau resurse. Concluzia este că persoanele care vor reduce aceste liste vor fi, tot mai des, oameni din afara domeniului, mânați pur și simplu de curiozitate.”

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