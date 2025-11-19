Prima pagină » Știri externe » Putin a fost la doctor. Ce au constatat medicii la controlul anual al președintelui rus

Putin a fost la doctor. Ce au constatat medicii la controlul anual al președintelui rus

19 nov. 2025, 19:15, Știri externe

De la începutul războiului din Ucraina, starea de sănătate a președintelui rus Vladimir Putin a alimentat numeroase teorii: boala Parkinson, cancer sau tratamente medicale intense. Fotografiile care au circulat în ultimii ani au arătat urme de perfuzii, o pată întunecată pe mână și un picior tremurând în timpul unei întâlniri filmate. Niciunul dintre aceste zvonuri nu a fost confirmat vreodată de Kremlin, ba din conta, liderul rus susține că „totul este bine”.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, vizitând expoziția Sberbank dedicată inteligenței artificiale, a dezvăluit că a fost supus recent unui control medical.

„Tocmai am trecut printr-un controlul anual. A durat aproape două zile, inclusiv o ședere peste noapte la clinică. Am ieșit de acolo «mâine», în a doua jumătate a zilei, în ziua următoare. Slavă Domnului, totul este bine”, a declarat Putin.

Miercuri, înainte de a participa la conferința internațională a Sber privind inteligența artificială, președintele a vizitat expoziția, unde, printre altele, i s-au prezentat tehnologii capabile să ofere un check-up rapid al corpului uman. Putin și-a exprimat interesul pentru posibilitatea unui astfel de control rapid.

„Să treci un astfel de control într-un minut este fantastic”, a adăugat liderul rus.

