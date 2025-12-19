Putin anunţă „Rezultatele anului” într-o conferință de presă maraton. Cum au fost selectate întrebările președintelui rus

Președintele rus Vladimir Putin va susține, vineri, o conferinţă de presă televizată, pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie, relatează TASS.

Evenimentul de amploare intitulat „Rezultatele anului”, va avea loc în principala sală de expoziții din Moscova, Gostiny Dvor, unde s-au adunat deja sute de jurnaliști, inclusiv străini.

„Este în interesul nostru să facem ca întreaga lume să audă ce spune Putin”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

La evenimentul pe care Putin l-a organizat în diferite formate începând cu 2001, acesta răspunde la zeci de întrebări despre tot felul de subiecte, de la creșterile de prețuri și propriul său viitor, până la armele nucleare și ceea ce Kremlinul numește „operațiunea militară specială” din Ucraina.

Toată lumea are şansa de a se adresa preşedintelui rus, deoarece pentru a face acest lucru este necesar doar un smartphone.

Până în prezent, peste 2.600.300 de solicitări de întrebări au fost primite prin diferite canale. Apelurile către centrul de apeluri reprezintă majoritatea solicitărilor din partea cetățenilor, a doua cea mai populară modalitate de a contacta președintele fiind un chatbot în Max Messenger, testat pentru prima dată anul acesta. Întrebările sunt deja procesate de ministerele relevante și de președinte însuși.

Potrivit Kremlinului, problemele legate de securitatea socială sunt adesea menționate în mesajele adresate președintelui. Adesea, oamenii ridică problema participanților la operațiunile speciale și a membrilor familiilor acestora. Cu toate acestea, comparativ cu anii precedenți, numărul de întrebări pe această temă a scăzut. Numărul de reclamații privind sectorul sănătății este, de asemenea, mai mic decât înainte. „Multe probleme au fost rezolvate”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui.

Conform Reuters, Vladimir Putin va transmite probabil un semnal Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința sa de pace sau de mai mult război în Ucraina.

