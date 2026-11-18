Polițiștii au participat la o manifestație în fața reședinței președintelui Emmanuel Macron, la Paris, solicitând creșterea salariilor. Au protestat și împotriva riscurilor excesive la care sunt expuși în timpul demonstrațiilor de masă.

Forțele de ordine, care în mod normal asigurau ordinea publică și preveneau violențele pe durata protestelor de amploare din ultimele săptămâni, au început să protesteze la rândul lor.

Polițiștii au început să proteseze la o zi după ce 500.000 de oameni au ieșit la manifestații în toată țara, potrivit declarațiilor date de sindicate. Numai 175.000 au protestat la Paris.

Ministerul francez de Interne respinge cifrele date de sindicate și estiează că au fost numai 28.000 de protestatari în Capitala Franței și 146.000 în țară.

Sursa Foto: Profimedia