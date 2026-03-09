Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice”

Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de nou lider suprem al Iranului, potrivit Kremlinului, relatează The Times of Israel.

Putin se declară încrezător că succesorului lui Ali Khamenei va continua „cu onoare” munca tatălui său și va uni poporul iranian „în fața încercărilor grele”.

Președintele adaugă că Rusia va continua să susțină Teheranul, afirmând că dorește să „confirme sprijinul neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni”.

„Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea cu prietenii noștri iranieni. Sunt convins că veți continua cu onoare munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața încercărilor grele. Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice”, a subliniat președintele rus într-o declarație, calificând atacul asupra Iranului drept „agresiune armată”.

