La sosirea sa în Anchorage, președintele rus Vladimir Putin nu a răspuns dacă va fi de acord cu un armistițiu, așa cum își dorește președintele Donald Trump.

Jurnaliștii prezenți pe aeroport le-au adresat întrebări ambilor președinți.

Întrebat dacă va „înceta să ucidă civili”, Putin a părut să facă un gest că nu poate auzi întrebarea. Vladimir Putin este urmărit internațional pentru crime de război împotriva umanității.

Liderii celor două puteri nucleare s-au așezat într-un aranjament în formă de U, alături de consilierii lor. Între ei a fost amplasată o masă cui pahare cu apă și hârtie.

Ambii au refuzat să răspundă întrebărilor din partea presei. Trump le-a „mulțumit” jurnaliștilor după ce timpul de acces în sala reuniunii s-a scurs.

Liderul de la Casa Albă a declarat într-un interviu acordat jurnalistului Bret Baier de la Fox News, la bordul Air Force One, că „i-ar plăcea să plece de la reuniune cu un armistiţiu” și că-și dorește „o a doua reuniune cu privire la războiul din Ucraina.”

Sursa Foto: Profimedia

