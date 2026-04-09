Putin sfidează Londra. O navă de război rusească a escortat două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei prin Canalul Mânecii, sub ochii lui Starmer

Mihai Tănase
Vladimir Putin a ignorat avertismentele „dure” lansate de premierul britanic Keir Starmer, după ce Rusia a trimis o navă de război pentru a escorta petroliere sancționate prin Canalul Mânecii.

Fregata „Admiral Grigorovich”, aparținând flotei ruse din Marea Neagră, a însoțit două nave comerciale sancționate în apele britanice, într-un gest interpretat ca o provocare directă la adresa Londrei. O navă a Marinei Regale britanice a monitorizat întreaga operațiune, în timp ce flotila rusă a trecut în apropierea navei RFA Tideforce, scrie The Telegraph.co.uk.

Navă de război - Foto: Mediafax foto - Imagine cu rol ilustrativ

Incidentul vine la doar câteva săptămâni după ce Keir Starmer a autorizat forțele speciale britanice să captureze nave ruse sancționate care tranzitează apele britanice.Premierul britanic a promis atunci că va lovi „și mai dur” flota fantomă a Rusiei, însă până în prezent nu a fost confiscată nicio navă.

Situația este agravată de alte probleme recente din apărarea britanică, inclusiv atacul unei drone asupra bazei RAF Akrotiri și întârzieri în desfășurarea distrugătorului HMS Dragon, cauzate de defecțiuni tehnice.

Rusia își protejează fluxul de petrol, în ciuda sancțiunilor occidentale

Fregata rusă, de aproximativ 3.620 de tone și echipată cu rachete anti-navă, a fost observată escortând petrolierele Universal și Enigma, care se îndreptau spre vest, către Plymouth. Ambele nave au fost sancționate de Marea Britanie pentru că ar contribui la finanțarea Kremlinului prin exporturi de petrol.

Andrew Fox, fost maior în Regimentul de Parașutiști, actualmente analist Henry Jackson Society a criticat lipsa de reacție a Londrei.

„Rușii sunt disperați să mențină fluxul de petrol și să continue războiul din Ucraina. În acest moment, îl duc de nas pe Starmer. Dacă vrem cu adevărat să ajutăm Ucraina, trebuie să luăm măsuri drastice împotriva acestor nave din flota fantomă. Asta ar transmite un mesaj… L-ar pune pe Putin într-o situație jenantă. În acest moment, nu transmitem acel mesaj”, a declarat acesta.

Planul anunțat de Keir Starmer în martie vizează peste 500 de nave rusești suspectate că ocolesc sancțiunile internaționale.

„Putin freacă mâinile de bucurie la gândul războiului din Orientul Mijlociu, deoarece crede că prețurile mai mari la petrol îi vor permite să-și umple buzunarele. De aceea urmărim flota sa fantomă cu și mai multă determinare, nu doar pentru a menține Marea Britanie în siguranță, ci și pentru a priva mașina de război a lui Putin de profiturile murdare care îi finanțează campania barbară din Ucraina”, a declarat Keir Starmer, prim-ministru Regatul Unit.

De cealaltă parte, Moscova avertizează asupra unor posibile represalii.

„Se elaborează măsurile corespunzătoare. Să fie aceasta o surpriză pentru poporul britanic”, a declarat Andrei Kelin.

