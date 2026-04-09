Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, i-a adus joi un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. După ieșirea din stadion, Predoiu a anunțat că a decis inițierea proceselor legale pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele marelui antrenor.

Cătălin Predoiu a trecut pe la catafalcul de la Arena Națională și a ținut un moment de reculegere. Ulterior, și-a prezentat condoleanțele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, și nepoatei lui Mircea Lucescu, amândoi prezenți la Arena Națională.

Cătălin Predoiu: „Am decis inițierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”

După ce a ieșit din incinta stadionului, ministrul Afacerilor Interne le-a transmis jurnaliștilor prezenți la fața locului că s-au pornit demersurile pentru ca noua arenă din Ştefan cel Mare să se numească “Dinamo – Mircea Lucescu”.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum și Clubul Dinamo București, întreaga familie a MAI, eu personal și toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc și a devenit o valoare națională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis inițierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”, a declarat Cătălin Predoiu.

