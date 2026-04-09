Spania se alătură „eforturilor de pace pentru Iran". Madridul anunță că își redeschide ambasada de la Teheran
Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a acuzat, joi, Israelul că a încălcat dreptul internațional și acordul de încetare a focului de două săptămâni, recent negociat în Orientul Mijlociu, prin efectuarea unor atacuri aeriene asupra Libanului miercuri.

„Ieri am văzut cum Israelul, ignorând armistițiul și încălcând dreptul internațional, a aruncat sute de bombe asupra Libanului”, le-a spus Albares deputaților din Camera inferioară.

De asemenea, oficialul de la Madrid a anunțat că Spania își va redeschide ambasada la Teheran, în speranța de a contribui la instaurarea păcii în regiune.

„I-am dat instrucțiuni ambasadorului nostru la Teheran să se întoarcă, să-și reia funcția și să redeschidă ambasada noastră, iar noi să ne alăturăm acestui efort de pace din toate direcțiile posibile, inclusiv chiar din capitala iraniană”, a declarat Albares reporterilor.

Potrivit Reuters, în ultimele săptămâni, Spania s-a impus ca unul dintre cei mai vocali critici, dintre țările occidentale, ai acțiunilor SUA și ale Israelului în Iran și Liban. Autoritățile de la Madrid au închis spațiul aerian al țării pentru orice aeronavă implicată în conflict, pe care l-au calificat drept imprudent și ilegal. De asemenea, Guvernul spaniol a interzis Americii să utilizeze bazele militare pe parcursul operațiunii sale în Iran. Americanii au avut interdicție asupra bazei aeriene Moron din Frontera, dar și asupra bazei navale Rota din Cadiz pentru a ataca Iran.

„Nu vom autoriza folosirea bazelor noastre militare sau a spațiului nostru aerian pentru acțiuni care au legătură cu războiul cu Iran”, a spus ministrul Apărării al Spaniei, Margarita Robles, pentru Reuters.

 

Sfidarea față de Trump merge mai departe: Sanchez blochează spațiul aerian al Spaniei, după refuzul de a pune bazele spaniole la dispoziția SUA

Premierul spaniol Pedro Sanchez denunță reintroducerea pedepsei cu moartea în Israel

Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie

RĂZBOI Benjamin Netanyahu: „Israelul va continua să atace Hezbollah oriunde va fi necesar”
12:57
Benjamin Netanyahu: „Israelul va continua să atace Hezbollah oriunde va fi necesar”
CONTROVERSĂ Bărbatul acuzat de uciderea ucrainencei Irina Zaruțka, într-un tren din SUA, a fost declarat „inapt să fie judecat“. Cu cât va fi amânat procesul
12:10
Bărbatul acuzat de uciderea ucrainencei Irina Zaruțka, într-un tren din SUA, a fost declarat „inapt să fie judecat“. Cu cât va fi amânat procesul
CONTROVERSĂ Putin sfidează Londra. O navă de război rusească a escortat două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei prin Canalul Mânecii, sub ochii lui Starmer
11:44
Putin sfidează Londra. O navă de război rusească a escortat două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei prin Canalul Mânecii, sub ochii lui Starmer
CONTROVERSĂ Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a pierdut în fața lui Orbán. Politicianul caută să-l înfrângă pe premier „cu propriile arme“
11:40
Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a pierdut în fața lui Orbán. Politicianul caută să-l înfrângă pe premier „cu propriile arme“
RĂZBOI Luptele din Liban continuă la o zi după armistițiul lui Trump. Israelul a anunțat că a eliminat „mâna dreaptă” a liderului Hezbollah
11:16
Luptele din Liban continuă la o zi după armistițiul lui Trump. Israelul a anunțat că a eliminat „mâna dreaptă” a liderului Hezbollah
LIVE 🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
10:31
🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune totul despre el! Formidabil!”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Un virus din fructele de mare a trecut la oameni și provoacă o boală cronică
NEWS ALERT Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
13:30
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
CONTROVERSĂ Ținută controversată la ședința de Guvern de astăzi. Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu. Ministra Mediului preia „modelul Miruță”
13:25
Ținută controversată la ședința de Guvern de astăzi. Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu. Ministra Mediului preia „modelul Miruță”
TEHNOLOGIE O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie
13:22
O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie
NEWS ALERT Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
13:09
Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
FOTO-VIDEO Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 
13:07
Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 
REACȚIE Simion reacționează la abuzul Facebook asupra publicației Gândul. „Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent”
13:06
Simion reacționează la abuzul Facebook asupra publicației Gândul. „Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent”

Cele mai noi

Trimite acest link pe