Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, a acuzat, joi, Israelul că a încălcat dreptul internațional și acordul de încetare a focului de două săptămâni, recent negociat în Orientul Mijlociu, prin efectuarea unor atacuri aeriene asupra Libanului miercuri.

„Ieri am văzut cum Israelul, ignorând armistițiul și încălcând dreptul internațional, a aruncat sute de bombe asupra Libanului”, le-a spus Albares deputaților din Camera inferioară.

De asemenea, oficialul de la Madrid a anunțat că Spania își va redeschide ambasada la Teheran, în speranța de a contribui la instaurarea păcii în regiune.

„I-am dat instrucțiuni ambasadorului nostru la Teheran să se întoarcă, să-și reia funcția și să redeschidă ambasada noastră, iar noi să ne alăturăm acestui efort de pace din toate direcțiile posibile, inclusiv chiar din capitala iraniană”, a declarat Albares reporterilor.

Potrivit Reuters, în ultimele săptămâni, Spania s-a impus ca unul dintre cei mai vocali critici, dintre țările occidentale, ai acțiunilor SUA și ale Israelului în Iran și Liban. Autoritățile de la Madrid au închis spațiul aerian al țării pentru orice aeronavă implicată în conflict, pe care l-au calificat drept imprudent și ilegal. De asemenea, Guvernul spaniol a interzis Americii să utilizeze bazele militare pe parcursul operațiunii sale în Iran. Americanii au avut interdicție asupra bazei aeriene Moron din Frontera, dar și asupra bazei navale Rota din Cadiz pentru a ataca Iran.

„Nu vom autoriza folosirea bazelor noastre militare sau a spațiului nostru aerian pentru acțiuni care au legătură cu războiul cu Iran”, a spus ministrul Apărării al Spaniei, Margarita Robles, pentru Reuters.

