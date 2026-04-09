Luptele din Liban continuă la o zi după armistițiul lui Trump. Regimul islamist de la Teheran acuză Israelul și SUA de încălcarea acordului de încetarea focului.

ONU a atenționat că atacurile continuate ale Israelului în Liban pot compromite armistițiul dintre SUA și Iran.

Israel este acuzat că a lansat un bombardament masiv ieri în Liban, ucigând 254 de oameni, potrivit Sky News.

„Mâna dreaptă” a conducerii Hezbollah, anihilată

Israel a raportat că secretarul liderului Hezbollah, grup susținut de Iran, a fost eliminat. Ali Yusuf Harshi, nepotul lui Naim Qassem, a fost ucis în bombardamentele de noapte de la Beirut.

„Harshi a fost un asociat apropiat și consilier personal al secretarului general al Hezbollah, Naim Qassem. A jucat un rol central în gestionarea și securitzarea biroului său”, a raportat IDF.

Luptele din Liban continuă, anunță Israel

IDF a anunțat că 10 depozite de stocare a armelor, lansatoare și centrele de comandă din sudul Libanului au fost distruse.

„Peste noapte, IDF a lovit două puncte cheie utilizate de teroriștii și comandanții Hezbollah pentru manevre dinspre nord la sud de râul Litani, în Liban, pentru a transfera mii de arme, rachete și lansatoare”.

91 de civili au fost uciși în zonele rezidențiale ale Beirut.

Sursa Foto: Hepta

