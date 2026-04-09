Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a pierdut în fața lui Orbán. Politicianul caută să-l înfrângă pe premier „cu propriile arme"

Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a pierdut în fața lui Orbán. Politicianul caută să-l înfrângă pe premier „cu propriile arme“

Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a pierdut în fața lui Orbán. Politicianul caută să-l înfrângă pe premier „cu propriile arme“
Galerie Foto 7
Peter Magyar - Foto: Profimedia images

Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a fost înfrânt de actualul premier al Ungariei, Viktor Orban?  Probabil foarte mult. 

Politico scrie că liderul Tisza se poziționează pe primul loc în sondajele din ultima perioadă. Acesta ar fi luat învățăminte de la Peter Marki-Zay, liderul opoziției care a fost învins în alegerile din 2022.

Cine a fost Peter Marki-Zay?

Pe 3 aprilie 2022, partidul premierului Orban, Fidesz-KDNP, a câștigat alegerile cu 52,52% (2,8 milioane de voturi).

Alianța „Unitate pentru Ungaria” care îl susținuse pe independentul Peter Marki-Zay a luat 36,90% (1,9 milioane de voturi).

În noaptea alegerilor, coaliția anti-Orban s-a destrămat din cauza acuzațiilor de trădare.

Nu a fost îndeajuns pentru ca partidele liberale pro-europene și anti-orbanism să dobândească majoritatea.

Marki-Zay n-a fost un fan al personalității lui Peter Magyar. Îl vedea ca pe un „arogant” și „egoist”, dar l-a lăudat pentru că avea sânge rece, perspicacitate și capacitatea de a trage lecții de învățăminte.

O greșeală pe care a comis-o fostul lider al opoziției a fost că a evitat să fie atras într-o dezbatere privind sprijinul internațional acordat Ucrainei. S-a dovedit a fi un pas greșit fatal pentru Marki-Zay.

Ce a învățat Péter Magyar de la eșecul lui Peter Marki-Zay: prima lecție

Marki-Zay a declarat la o cafenea din Hodmezovasarhely, acolo unde este primar:

„Ceea ce face Peter Magyar mai bine este că a învățat din greșelile noastre. Și-a construit strategia pe baza experiențelor întregii opoziții. Oamenii văd că guvernul Orban nu este unul funcțional, oamenii sutn foarte furioși, urăsc atât de mult Fidesz. Acum 4 ani nu era cazul”.

Peter Magyar poate să mizeze și pe slăbiciunea economică a țării, ampificată de o percepție crescută a opoziției privind corupția și clientelismul care predomină în guvernul lui Viktor Orban.

Péter Magyar | Foto – Mediafax

Ce a învățat Péter Magyar de la eșecul lui Peter Marki-Zay: a doua lecție

A doua lecție pe care a învățat-o Peter Magyar a fost că pentru a-l înfrunta pe Viktor Orban, trebuie să spulbere întreaga opoziție într-o singură mișcare.  A evitat cu succes sabotorii și oricare trădător ce ar fi fost în cârdășie cu Orban.

Magyar a ocolit toate partidele de opoziție existente, deoarece „nu mai are povara corupției și a reputației proaste a acelor partide”, a declarat Marki-Zay.

„Jumătate dintre ei sunt proști, jumătate sunt trădători. Atunci, de ce să ne mai preocupăm de vechea opoziție?”, a spus Marki-Zay.

„În acest moment, treaba lui Peter Magyar este să învingă Fidesz și să-i aducă pe toți acești criminali după gratii. Dacă o va face, îi vom ridica o statuie aici, în Hodmezovasarhely.

Sursa Foto: Facebook/ Profimedia

Autorul recomandă: Viktor Orban se declară un orator mai bun decât Nicolae Ceaușescu: „Nu sunt geniul Carpaților”

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Benjamin Netanyahu: „Israelul va continua să atace Hezbollah oriunde va fi necesar”
12:57
Benjamin Netanyahu: „Israelul va continua să atace Hezbollah oriunde va fi necesar”
CONTROVERSĂ Bărbatul acuzat de uciderea ucrainencei Irina Zaruțka, într-un tren din SUA, a fost declarat „inapt să fie judecat“. Cu cât va fi amânat procesul
12:10
Bărbatul acuzat de uciderea ucrainencei Irina Zaruțka, într-un tren din SUA, a fost declarat „inapt să fie judecat“. Cu cât va fi amânat procesul
CONTROVERSĂ Putin sfidează Londra. O navă de război rusească a escortat două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei prin Canalul Mânecii, sub ochii lui Starmer
11:44
Putin sfidează Londra. O navă de război rusească a escortat două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei prin Canalul Mânecii, sub ochii lui Starmer
CONTROVERSĂ Spania se alătură „eforturilor de pace pentru Iran“. Madridul anunță că își redeschide ambasada de la Teheran
11:20
Spania se alătură „eforturilor de pace pentru Iran“. Madridul anunță că își redeschide ambasada de la Teheran
RĂZBOI Luptele din Liban continuă la o zi după armistițiul lui Trump. Israelul a anunțat că a eliminat „mâna dreaptă” a liderului Hezbollah
11:16
Luptele din Liban continuă la o zi după armistițiul lui Trump. Israelul a anunțat că a eliminat „mâna dreaptă” a liderului Hezbollah
LIVE 🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
10:31
🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
Mediafax
Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Gestul lui Răzvan Lucescu de care trebuie să audă toată România: „Asta spune totul despre el! Formidabil!”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Program de Paște 2026 în marile magazine. Când mai ai timp pentru cumpărături înainte de sărbători
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Un virus din fructele de mare a trecut la oameni și provoacă o boală cronică
NEWS ALERT Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
13:30
Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirile controversate ai noilor șefi de la marile parchete. Când își încep mandatele
CONTROVERSĂ Ținută controversată la ședința de Guvern de astăzi. Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu. Ministra Mediului preia „modelul Miruță”
13:25
Ținută controversată la ședința de Guvern de astăzi. Diana Buzoianu, în blugi și tricou la momentul de reculegere pentru Mircea Lucescu. Ministra Mediului preia „modelul Miruță”
TEHNOLOGIE O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie
13:22
O nouă funcție WhatsApp. Sistemul de care vor beneficia utilizatorii aplicației de mesagerie
NEWS ALERT Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
13:09
Dragoș Pîslaru dă asigurări că nu există motive ca România să nu îndeplinească jaloanele din PNRR. Care e planul ministrului Fondurilor Europene
FOTO-VIDEO Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 
13:07
Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 
REACȚIE Simion reacționează la abuzul Facebook asupra publicației Gândul. „Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent”
13:06
Simion reacționează la abuzul Facebook asupra publicației Gândul. „Cenzură continuă pe rețelele de socializare. Și mai abitir, total netransparent”

Cele mai noi

Trimite acest link pe