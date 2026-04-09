Ce a învățat Péter Magyar de la ultimul candidat care a fost înfrânt de actualul premier al Ungariei, Viktor Orban? Probabil foarte mult.

Politico scrie că liderul Tisza se poziționează pe primul loc în sondajele din ultima perioadă. Acesta ar fi luat învățăminte de la Peter Marki-Zay, liderul opoziției care a fost învins în alegerile din 2022.

Cine a fost Peter Marki-Zay?

Pe 3 aprilie 2022, partidul premierului Orban, Fidesz-KDNP, a câștigat alegerile cu 52,52% (2,8 milioane de voturi).

Alianța „Unitate pentru Ungaria” care îl susținuse pe independentul Peter Marki-Zay a luat 36,90% (1,9 milioane de voturi).

În noaptea alegerilor, coaliția anti-Orban s-a destrămat din cauza acuzațiilor de trădare.

Nu a fost îndeajuns pentru ca partidele liberale pro-europene și anti-orbanism să dobândească majoritatea.

Marki-Zay n-a fost un fan al personalității lui Peter Magyar. Îl vedea ca pe un „arogant” și „egoist”, dar l-a lăudat pentru că avea sânge rece, perspicacitate și capacitatea de a trage lecții de învățăminte.

O greșeală pe care a comis-o fostul lider al opoziției a fost că a evitat să fie atras într-o dezbatere privind sprijinul internațional acordat Ucrainei. S-a dovedit a fi un pas greșit fatal pentru Marki-Zay.

Ce a învățat Péter Magyar de la eșecul lui Peter Marki-Zay: prima lecție

Marki-Zay a declarat la o cafenea din Hodmezovasarhely, acolo unde este primar:

„Ceea ce face Peter Magyar mai bine este că a învățat din greșelile noastre. Și-a construit strategia pe baza experiențelor întregii opoziții. Oamenii văd că guvernul Orban nu este unul funcțional, oamenii sutn foarte furioși, urăsc atât de mult Fidesz. Acum 4 ani nu era cazul”.

Peter Magyar poate să mizeze și pe slăbiciunea economică a țării, ampificată de o percepție crescută a opoziției privind corupția și clientelismul care predomină în guvernul lui Viktor Orban.

Ce a învățat Péter Magyar de la eșecul lui Peter Marki-Zay: a doua lecție

A doua lecție pe care a învățat-o Peter Magyar a fost că pentru a-l înfrunta pe Viktor Orban, trebuie să spulbere întreaga opoziție într-o singură mișcare. A evitat cu succes sabotorii și oricare trădător ce ar fi fost în cârdășie cu Orban.

Magyar a ocolit toate partidele de opoziție existente, deoarece „nu mai are povara corupției și a reputației proaste a acelor partide”, a declarat Marki-Zay.

„Jumătate dintre ei sunt proști, jumătate sunt trădători. Atunci, de ce să ne mai preocupăm de vechea opoziție?”, a spus Marki-Zay.

„În acest moment, treaba lui Peter Magyar este să învingă Fidesz și să-i aducă pe toți acești criminali după gratii. Dacă o va face, îi vom ridica o statuie aici, în Hodmezovasarhely.

