Ninge în zonele montane din Suceava și alte două județe. Drumarii intervin cu mai multe utilaje pe șoselele acoperite de zăpadă 

Joi, 9 aprilie, se semnalează ninsori în mai multe zone montane din țară. Astfel, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat, astăzi, că angajații săi intervin în zona montană a județului Suceava pentru curățarea zăpezii de pe șosea. La rândul său, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a precizat că utilajele de deszăpezire acționează pe șosele din Prahova și Argeș.

„Ninge în zona montană a județului Suceava, iar utilajele DRDP Iași sunt în acțiune cu lamă și material antiderapant. Carosabilul este umed pe fondul ninsorilor”, anunță DRDP Iași.

Potrivit DRDP Iași, meteorologii au emis o nouă informare de intensificări ale vântului, precipitații mixte și ninsori în zonele montane, pentru estul, centrul și sudul țării.

Reprezentanții DRDP Iași au publicat și imaginii surprinse pe DN 17, în Pasul Mestecăniș. Aceștia îi îndeamnă pe șoferi să circule cu atenție, dar și să își echipeze corespunzător mașinile.

CNAIR: Utilajele de deszăpezire acționează pe șosele din județele Prahova și Argeș

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că utilajele de deszăpezire acționează, tot joi, pe șosele din județele Prahova și Argeș, în zona montană a acestor județe.

Potrivir sursei citate, utilajele cu lamă și material antiderapant acționează pe DN1 și DN1A, în județul Prahova, unde ninge și s-a format un strat de zăpadă.

De asemenea, ninge în zona înaltă a județului Argeș, iar utilajele de deszăpezire intervin pe DN7C ~ Transfăgărășan.

În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție și adapteze viteza la condițiile de drum.

