Bărbatul acuzat de uciderea ucrainencei Irina Zaruțka, într-un tren din SUA, a fost declarat „inapt să fie judecat“. Cu cât va fi amânat procesul

Bărbatul acuzat că a ucis-o cu sălbăticie pe Irina Zaruțka, o refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani, într-un tramvai din Charlotte, Carolina de Nord a fost declarat „inapt să fie judecat” pentru acuzațiile de omor formulate de statul american, relatează People.

Avocații suspectului Decarlos Brown Jr., în vârstă de 34 de ani, au depus pe 7 aprilie o cerere de amânare a procesului, invocând faptul că că un institut psihiatric de stat a menționat, într-un raport din decembrie 2025, că Brown a fost declarat „inapt să fie judecat”.

Astfel, procesul nu poate continua până când un judecător nu va decide că Brown și-a „recăpătat” capacitatea mentală, relatează The Charlotte Observer, WRAL și WBTV.

Avocații au solicitat instanței amânarea cu 180 de zile a ședinței de evaluare a stării sale de sănătate. Potrivit presei americane, procurorii nu s-au opus cererii de amânare cu 180 de zile a audierii lui Brown în temeiul articolului 24, programată inițial pentru 30 aprilie, în cadrul căreia se va stabili dacă acesta este apt să facă obiectul unui eventual proces în care se poate pronunța pedeapsa cu moartea.

Brown este, de asemenea, acuzat la nivel federal — și va rămâne în arest în acest dosar, a declarat avocatul său, Daniel Roberts.

Brown a fost arestat pe data de 22 august 2025, după ce ar fi înjunghiat-o mortal pe Irina Zaruțka, în vârstă de 23 de ani, într-un autobuz al liniei Lynx Blue Line din Charlotte.

Donald Trump a cerut atunci pedeapsa cu moartea pentru suspectul în uciderea refugiatei ucrainene Irina Zaruțka. Președintele l-a numit pe suspect un „ANIMAL” într-o postare pe Truth Social.

