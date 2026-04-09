Marcel Ciolacu critică dur „guvernarea prăpastiei”: „Bolojan trebuie să devină trecutul”

Fostul premier și lider PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de distrugerea economiei și de atacuri la adresa democrației.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Marcel Ciolacu prezentat o listă lungă de nemulțumiri legate de starea actuală a țării. Acesta a subliniat că motorina a depășit pragul de 11 lei, iar inflația a revenit la două cifre.

„Dacă era un premier PSD cu motorina peste 11 lei, inflație ajunsă iar la două cifre, bugetele Educației și Sănătății tăiate drastic, putere de cumpărare la minim istoric și economia în recesiune era scos cu furci și topoare din Guvern! Bolojan este, însă, cel mai competent. Nu doar că duce economia în prăpastie cu viteză maximă, dar în guvernarea sa democrația se întărește pe zi ce trece,” a transmis acesta pe Facebook.

Acuzații de manipulare a presei

Ciolacu a taxat și închiderea postului Realitatea Plus și a susținut că persoanele care au regizat manipularea media în campania electorală de anul trecut ocupă acum funcții importante în stat.

„Un important post TV, generos cu premierul, este implicat în manipularea din campania electorală de anul trecut, iar astăzi regizorii acestei manipulări sunt angajați chiar la Guvern și la un minister de forță. Un post TV care atacă guvernarea este închis. Nu de către o instanță, ci de o autoritate a statului.”

Fostul premier consideră că România se află într-o derivă periculoasă și că voința oamenilor simpli nu mai contează.

„Dacă vrem cu adevărat o țară în care mai contează voința oamenilor simpli, care simt pe zi ce trece că nivelul lor de trai scade dramatic, de pe 20 aprilie încolo, România trebuie să-și decidă un viitor în care Bolojan să devină trecutul!”

AUTORUL RECOMANDĂ: