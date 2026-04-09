Pe contul său X, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israel „va continua să atace Hezbollah oriunde este necesar”.

El a confirmat uciderea secretarului personal al liderului Hezbollah și distrugerea infrastructurii teroriste.

„Continuăm să atacăm Hezbollah cu forță, precizie și determinare. La Beirut, l-am eliminat pe Ali Yousef Harshi, secretarul personal al secretarului general al organizației teroriste Hezbollah, Naim Qassem, și una dintre persoanele cele mai apropiate de acesta. Aseară, IDF a atacat o serie de infrastructuri teroriste în sudul Libanului: puncte de trecere care au fost folosite pentru transferul a mii de arme, rachete și lansatoare, precum și depozite de arme, lansatoare și sedii ale Hezbollah.”

Benjamin Netanyahu: Israelul va continua să atace Hezbollah

Premierul israelian a anunțat că Israelul va continua operațiunile la sol din sudul Libanului pentru a contracara terorismul.

„Mesajul nostru este clar: oricine acționează împotriva cetățenilor Israelului va fi afectat. Vom continua să atacăm.”

Peste 250 de persoane au fost ucise în Liban ca urmare a bombardamentelor israeliene. Cabinetul israelian a aprobat în secret creșterea numărului de așezări evreiești de la 69 la 103.

Decizia a fost clasificată pentru a evita presiunile din partea Statelor Unite.

Unele așezări vor fi construite în enclavele palestiniene. IDF a crescut numărul de forțe în sudul Libanului.

