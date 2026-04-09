Ilie Bolojan, mesaj emoționant după prezența pe Arena Națională la catafalcul lui Mircea Lucescu. Ce a scris premierul

Premierul României, Ilie Bolojan a postat un mesaj pe rețelele sociale după ce a fost prezent pe Arena Națională la catafalcul lui Mircea Lucescu pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Ilie Bolojan: „Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenței”

„Astăzi, pe Arena Națională, am adus un omagiu lui Mircea Lucescu, în semn de respect și recunoștință pentru tot ceea ce a oferit sportului românesc. Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenței, un ambasador al României în lume și un om care a inspirat generații întregi prin pasiune, disciplină și performanță”.

De asemenea, Bolojan a menționat că înaintea începerii ședinței de Guvern de astăzi, a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor.