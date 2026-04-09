Ilie Bolojan, mesaj emoționant după prezența pe Arena Națională la catafalcul lui Mircea Lucescu. Ce a scris premierul
Premierul României, Ilie Bolojan a postat un mesaj pe rețelele sociale după ce a fost prezent pe Arena Națională la catafalcul lui Mircea Lucescu pentru a-i aduce un ultim omagiu.  

Ilie Bolojan: „Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenței”

Șeful Executivului a scris un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook după ce s-a prezentat la catafalcul lui Mircea Lucescu, depus pe Arena Națională.

„Astăzi, pe Arena Națională, am adus un omagiu lui Mircea Lucescu, în semn de respect și recunoștință pentru tot ceea ce a oferit sportului românesc. Mircea Lucescu a fost un simbol al excelenței, un ambasador al României în lume și un om care a inspirat generații întregi prin pasiune, disciplină și performanță”.

De asemenea, Bolojan a menționat că înaintea începerii ședinței de Guvern de astăzi, a fost ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor.

„Am început ședința de Guvern de astăzi cu un moment de reculegere în memoria sa. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

