Putin și Netanyahu au discutat la telefon despre situația postbelică a Fâșiei Gaza

16 nov. 2025, 00:55, Știri externe
Premierul israelian Benjamin Netanyahu, asupra căruia Procurorul Curții Penale Internaționale a cerut un mandat de arestare pentru crime împotriva umanității în războiul din Fâșia Gaza, a discutat la telefon cu Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are mandat de arestare de la Curtea de la Haga pentru crime de război comise în invazia rusă a Ucrainei.

Netanyahu a discutat cu liderul de la Kremlin despre cum ar putea arăta Orientul Mijlociu postbelic, despre schimbul ostaticilor israelieni cu prizonierii palestinieni, statutul programului nuclear iranian și implementarea armistițiului,  informează The Jerusalem Post.

În cea mai mare parte  a convorbirii, discuția a fost despre situația postbelică a Fâșiei Gaza. Kremlinul a dezvăluit public că ambii lideri au schimbat opinii în mod amănunțit despre armistițiul mediat de Trump. Putin a reafirmat poziția Moscovei asupra chestiunii statului palestinian. Cei doi au purtat discuții și despre Siria condusă acum de președintele Ahmed al-Sharaa.

Potrivit unei note, obiectul celor doi este să-i permită Consiliului de  Securitate să dezvolte o abordare „echilibrată, acceptabilă și unificată” pentru realizarea unei încetări de durată a ostilităților”.

