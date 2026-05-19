JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian"

În conferința de presă de la Casa Albă de pe 19 mai, vicepreședintele JD Vance i-a ținut loc lui Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe care se află în concediul de maternitate.

Vicepreședintele republican a asigurat că războiul cu Iran nu va dura la nesfârșit (precum războiul din Afganistan, care a durat 20 de ani) și că administrația prezidențială depune eforturi pentru a încheia un nou acord cu Iran.

„Dacă Iranul obține arma nucleară, mai multe națiuni vor vrea să aibă arme nucleare. Iranul va fi prima piesă domino în noua cursă a înarmării nucleare. Avem o oportinitate aici, să resetăm relația care există între Iran și SUA de 47 de ani. De asta președintele a cerut să o facem și la asta lucrăm, dar este nevoie de doi pentru a dansa tango. Nu vom avea un acord care să le permită iranienilor să aibă arme nucleare. Iranul este o țară foarte complicată. Nu va fi un conflict dus la nesfârșit. Vom avea grijă de afaceri și ne vom întoarce acasă. Asta a promis Trump și asta vă vom livra. Acordurile de pace nu sunt întotdeauna perfecte. Am văzut asta în Gaza și vedem asta în Iran.” 

JD Vance a garantat că uraniul îmbogățit al Iranului nu va intra în posesia Rusiei.

„Rusia să ajungă să posede uraniu iranian îmbogățit nu face parte din planul nostru curent. Nu a fost niciodată planul nostru. Nu a fost vreun președinte care să facă mai mult pentru a se asigura că Ucraina supraviețuiește invaziei ruse decât Donald Trump”, a adăugat vicepreședintele.

JD Vance a vorbit și despre problema retragerii trupelor americane din Europa.

„Nu vom reduce trupele din Polonia cu 4.000. Am întârziat staționarea trupelor care urmează să se ducă în Polonia. Nu este o reducere, este o întârziere procedurală în rotație. Pe toată durata vieții mele, am tot auzit plângeri din partea presei europene despre tot ce este greșit în SUA. Nu avem asta, nu facem asta. Nu cheltuim destul pe sănătate, chiar dacă asta este parte a motivului pentru care cheltuim o grămadă pe apărare este pentru că avem zeci de mii de trupe în Europa.” 

NATO discută posibilitatea de a iniția o misiune pentru protejarea vaselor comerciale în Strâmtoarea Ormuz în cazul în care blocada va fi prelungită până în iulie.

Sursa Video: The White House

