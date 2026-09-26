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Siegfried Mureșan depune azi programul de guvernare și lista de miniștri. Atac nou la adresa lui Sorin Grindeanu, cu câteva ore înainte de a se prezenta la Parlament: „Degeaba îmi cere să îmi depun mandatul”

Flavius Niculescu
Siegfried Mureșan depune azi programul de guvernare și lista de miniștri. Atac nou la adresa lui Sorin Grindeanu, cu câteva ore înainte de a se prezenta la Parlament: „Degeaba îmi cere să îmi depun mandatul”
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Premierul desemnat Siegfried Mureșan depune sâmbătă, 26 septembrie, la Parlament, programul său de guvernare și lista de miniștri pe care a alcătuit-o împreună PNL, USR și UDMR. Cu câteva ore înainte de a se prezenta la sediul Parlamentului, europarlamentarul a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj care îl vizează direct pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan îi transmite acestuia că „degeaba îi cere, în fiecare zi, să își depună mandatul”, întrucât nu va da înapoi decizia de a cere votul de învestire pentru noul Guvern.

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„Fac ce spun: mergem la vot” / „Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”

Europarlamentarul PNL este așteptat la Parlament, de la ora 11:00, pentru a depune programul de guvernare și lista celor 16 miniștri care vor face parte din Executivul său, în cazul în care acesta va trece de votul de învestire.

Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a scris Siegfried Mureșan în postarea publicată pe Facebook.

Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

Mai mult de jumătate dintre miniștrii lui Siegfried Mureșan au fost și în Guvernul demis al lui Bolojan

Siegfried Mureșan și-a prezentat vineri, 25 septembrie, lista completă de miniștri care vor face parte din Guvernul său. Dintre cele 16 ministere, șapte sunt ale PNL, cinci ale USR, trei ale UDMR, iar unul dintre ele îi revine unui ministru independent. Este vorba de Ministerul Justiției, care va fi condus de fosta judecătoare Andrea Chiș, susținută de toate cele trei partide. De asemenea, câte un ministru de la fiecare partid va ocupa și funcția de viceprim-ministru.

  1. Ministerul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)
  2. Minsiterul Apărării Național și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)
  3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tanczos Barna (UDMR)
  4. Ministerul Justiției: Andrea Chiș (independentă)
  5. Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)
  6. Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)
  7. Ministerul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)
  8. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)
  9. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)
  10. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)
  11. Minsiterul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)
  12. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)
  13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)
  14. Ministerul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)
  15. Ministerul Culturii: Bulcsu Koppany Ötvös (UDMR)
  16. Ministerul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)
  17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)

În afară de Mircea Abrudean, Cătălin Drulă, Andrea Chiș, Raluca Turcan, Sebastian Burduja, Bulcsu Koppany Ötvös și Dan Retișnesc – care ocupă funcția de secretar general – toți au făcut parte, într-o formă sau alta, din Guvernul condus de Ilie Bolojan și demis la începutul lunii mai.

Am propus pentru fiecare minister oameni competenți, serioși și pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării. Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și știe ce are de făcut pentru a le obține”, a scris europarlamentarul pe pagina personală de Facebook.

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan | Sursa foto: Mediafax

„La începutul săptămânii viitoare, miniștrii vor fi audiați în Parlament. După, vom avea votul în plen”

Cu o zi înainte de prezentarea oficială a listei de miniștri, Siegfried Mureșan a declarat că își propune ca, la începutul săptămânii viitoare, aceștia să fie audiați în Parlament, iar, la scurt timp după, să aibă loc și votul de învestitură.

„Vom merge la începutul săptămânii la audieri, după care vom avea în prima parte a săptămânii viitoare votul în plenul Parlamentului. Eu ştiu ce am de făcut din prima zi în care am fost desemnat. Am confirmat parteneriatul nostru, al Partidului Naţional Liberal, cu celelalte două partide partenere, cu USR-ul şi UDMR-ul, avem un plan comun, care cred că este un plan bun”, a explicat europarlamentarul desemnat pentru funcția de prim-ministru.

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