În 2025, un cuplu a plătit 60.000 euro pentru o căsuță prefabricată de 14 metri pătrați. Au asamblat-o în doar 3 zile, iar acum câștigă, din închiriere, 119.000 euro pe an

Când rambursarea ratelor ipotecare devine brusc cea mai mare cheltuială pentru o proprietate de vis, adăugarea unei alte construcții ar putea părea o soluție puțin probabilă. Cu toate acestea, pentru proprietarii de pe Sunshine Coast, Sibel și Yalcin Karaman, o cabină din sticlă lungă de 6 metri a devenit o sursă surprinzător de puternică de venituri.

Conform unui raport al unui site de imobiliare, cuplul a investit aproximativ 100.000 dolari australieni (59.500 de euro) în mica lor casă prefabricată, după ce creșterea ratelor ipotecare a pus presiune pe finanțele lor.

Asamblarea căsuței a durat doar trei zile și s-a transformat într-o locuință de închiriat pe termen scurt foarte căutată, aducând cuplului aproximativ 200.000 dolari australieni pe an (119.000 de euro), cu o ocupare de aproximativ șase nopți din șapte, conform The Times of India.

O casă mică cu un randament mare

Cabina Elsewhere Pod se află pe proprietatea din regiunea interioară a Sunshine Coast a cuplului și măsoară aproximativ 6 metri pe 2,4 metri, menționează raportul online.

Amprenta sa compactă este compensată de pereții din sticlă de sus până jos, interioarele moderne și un design conceput pentru a valorifica la maximum cadrul rural înconjurător. De la lansarea din mai 2025, rezervările s-au dublat, tarifele pe noapte variind între 220 și 580 dolari australieni (aproximativ 130– 345 de euro pe noapte), în funcție de cerere, susține raportul Real Estate.

Mixul de oaspeți le-a oferit celor doi un flux constant de vizitatori. În jur de 60% sunt cupluri din Brisbane care caută o escapadă rapidă din oraș, în timp ce turiștii interni reprezintă aproximativ 30%. Vizitatorii internaționali reprezintă până la încă 30%, adaugă raportul online.

Cabina funcționează alături de cealaltă locuință mai mare de închiriat a cuplului, o casă țărănească renovată, creând două surse separate de venituri din cazare pe aceeași proprietate.

Căsuța a sosit sub forma unui kit prefabricat

Viteza de construcție este una dintre cele mai mari atracții ale cabinei. În loc de un proiect de construcție convențional și de lungă durată, structura a sosit sub forma unui kit prefabricat la pachet (flat-pack) și a fost asamblată pe proprietate în doar trei zile.

Pentru proprietarii cu teren adecvat, conceptul oferă o altă modalitate de a face spațiul neutilizat mai productiv. O cabină de curte poate funcționa ca o locuință de vacanță, spațiu de cazare pentru oaspeți, studio sau spațiu de locuit pe termen mai lung, fără a necesita amprenta unei case convenționale.

Familia Karaman face parte dintr-un grup tot mai mare de proprietari australieni care explorează spațiile de cazare modulare, în timp ce costurile locuințelor și presiunile ipotecare reconfigurează piața imobiliară.