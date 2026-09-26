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Posibil fragment de dronă, descoperit printre stabilopozi, la Agigea. Pescarii au alertat autoritățile

Posibil fragment de dronă, descoperit printre stabilopozi, la Agigea. Pescarii au alertat autoritățile
Sursă foto: Replica Online
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Un obiect suspect, care potrivit primelor indicii ar putea fi un fragment provenit de la o dronă, a fost descoperit sâmbătă dimineață printre stabilopozii din zona Agigea, județul Constanța. Pescarii care au observat resturile au alertat autoritățile, care s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația.

Fotografiile realizate la fața locului surprind un obiect de formă rectangulară, de culoare deschisă, care ar putea fi o componentă a unei drone aeriene. Din imagini, obiectul nu pare să prezinte o încărcătură explozivă atașată, conform Replica Online.ro.

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În noaptea de 25 spre 26 septembrie, o nouă alertă aeriană a fost emisă în nordul județului Tulcea. O țintă care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au transmis reprezentanții MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 01.30 și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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