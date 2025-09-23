Prima pagină » Știri externe » „RaptureTok”: Mulți utilizatori de TikTok au demisionat și și-au vândut casele și mașinile după ce au crezut că APOCALIPSA va veni pe 23 septembrie

23 sept. 2025, 20:25, Știri externe
Nu este prima oară când sunt promovate trenduri periculoase și cu caracter distructiv pe platforma TikTok. Dacă în iunie, mulți utilizatori se încurajau să-și dea demisia de la locul de muncă pentru a se bucura mai mult de viață, făcând înconjurul lumii cu toate economiile strânse, acum mulți renunță la carieră, la locuințe și la bunuri personale din motive religioase.

Un fenomen cunoscut ca „RaptureTok” s-a viralizat pe platforma chinezească cu peste 1,5 miliarde de utilizatori.

„Marea Răpire”, acum așteptată pe TikTok

„Iisus vine, indiferent că ești gata sau nu”, a spus o utilizatoare de TikTok.

„Mi-am pregătit casa pentru Sfârșitul Lumii (cei patru călăreți ai Apocalipsei, cele șapte trâmbițe, cele șapte cupe ale mâniei)”, a spus o utilizatoare de TikTok către urmăritorii ei.

Majoritatea creștinilor protestanți din Statele Unite cred că cele mai neprihănite persoane cu credință în Dumnezeu vor fi răpite în cer pentru a fi scutite de „vremurile cele de pe urmă”.

În Cartea Apocalipsei lui Ioan din Noul Testament, folosită  ca principala sursă scrisă pentru adepții creștini care cred că Sfârșitul Lumii va veni în timpul vieților noastre, nu scrie nicăieri despre vreo „răpire”, ci despre cum toți oamenii care au trăit în toată istoria Pământului vor fi înviați și judecați. Cei păcătoși vor  fi osândiți în iad pentru eternitate, cei drepți vor fi răsplătiți cu un loc în „Noul Ierusalim Ceresc”, „Noul Eden” sau „Împărăția lui Dumnezeu”.

„Răpirea” în cer a celor „drepți” și „neprihăniți” are la bază un verset din cartea Tesaloniceni  4:17:

„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul.”

Însă, acest verset face referire doar la sfinții din perioada romană  care au devenit martiri pentru numele lui Cristos.

Mulți americani și-au vândut casele, mașinile și au demisionat

Mulți dintre adepții acestui fenomen cred cu convingere că Sfârșitul Lumii va avea loc anul acesta după evenimentele din ultimele luni (escaladarea războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, revoltele din Franța și Nepal,  moartea Papei Francisc, dezastrele climatice și incendiile). Platforma TikTok a fost inundată de clipuri despre  „Răpire”, utilizatorii anunțând că au demisionat de la muncă și că și-au vândut mașinile și locuințele, pregătindu-se pentru Judecata de Apoi.

Un pastor sud-african, Joshua Mhlakela, a declarat că „Răpirea” ar trebui să aibă loc marți, 23 septembrie. El susține că a avut o viziune cu Iisus Cristos că va reveni pe Pământ cu ocazia Noului An Iudaic,de Rosh Hashanah, adică pe 23 septembrie.

„Răpirea va avea loc pe 23 sau pe 24  septembrie 2025, indiferent că sunteți pregătiți sau nu”.

În ultimele clipuri, credincioșii au vorbit despre ultimele lor ore petrecute pe Pământ, în timp ce alți internauți au făcut glume la adresa lor. Nu este pentru prima oară când lumea este panicată cu „Venirea Sfârșitului Lumii”.  În anii 1990, mulți autori și pastori creștini au susținut că  Sfârșitul Lumii va avea loc la 1 ianuarie 2000, când o eroare computerizată cunoscută ca „Y2K” bug va provoca un haos pe piața economică globală și ascensiunea Anticristului.

În anii 2000, mulți adepți ai teoriilor conspirației credeau că Sfârșitul Lumii va avea loc pe 21 decembrie 2012, când Pământul urma să fie distrus de planeta Nibiru cu ocazia finalului calendarului maiaș. Din nou, nu s-a întâmplat nimic.

Cu toate că Pământul de azi a devenit într-adevăr un loc mai periculos de la pandemia de COVID încoace, iar amenințarea izbucnirii unui război nuclear a crescut de la începerea războaielor din Ucraina și Gaza, nimeni nu poate prevesti data exactă a Sfârșitului Lumii. Rămâne să așteptăm până la 1 ianuarie 2060, data despre care se speculează că astronomul și fizicianul Isaac Newton ar fi consemnat-o într-un manuscris ca „data Apocalipsei”.

Sursa Foto: Shutterstock

