Trump susține că armata SUA are suficiente arme pentru a susține un conflict pe termen nelimitat: „Stocurile de muniții nu au fost niciodată mai mari”

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite dispun de stocuri de muniție fără precedent, suficiente pentru a susține un conflict pe termen nelimitat. Afirmațiile au fost făcute la o zi după ce Wall Street Journal a relatat că SUA încearcă să distrugă forța de rachete și drone a Iranului înainte de a rămâne fără interceptori.

Mesajul liderului de la Casa Albă sugerează că armata americană este dispusă chiar să lupte într-un conflict prelungit cu Iranul, în ciuda pozițiilor exprimate anterior în campania electorală, când a criticat implicarea SUA în războaie de durată.

„Rezervele de muniție ale Statelor Unite nu au fost niciodată mai mari sau mai bune la nivelul mediu și mediu-superior. După cum mi s-a spus astăzi, dispunem de o cantitate practic nelimitată de astfel de arme. Războaiele pot fi purtate „la nesfârșit” și cu mare succes, folosind doar aceste rezerve (care sunt mai bune decât cele mai bune arme ale altor țări!). La nivelul cel mai înalt, dispunem de rezerve bune, dar nu suntem unde ne-am dori să fim. Multe arme de calitate superioară suplimentare sunt depozitate pentru noi în țări îndepărtate. Somnorosul Joe Biden și-a petrecut tot timpul și banii țării noastre, dăruind totul lui P.T. Barnum (Zelenski!) din Ucraina în valoare de sute de miliarde de dolari și, în timp ce a dat atât de mult din ceea ce era de cea mai înaltă calitate (GRATUIT!), nu s-a deranjat să înlocuiască. Din fericire, am reconstruit armata în primul meu mandat și continui să o fac. Statele Unite sunt aprovizionate și gata să CÂȘTIGE, MARE!!!”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Marco Rubio: „Ştiam că Israelul va trece la acţiune”

Şeful diplomaţiei de la Washington, Marco Rubio, a afirmat luni că ordinul de a ataca Iranul a fost emis după ce a devenit clar că Israelul plănuia să atace primul.

„Ştiam că Israelul va trece la acţiune. Ştiam că acest lucru va precipita un atac împotriva forţelor americane şi ştiam că, dacă nu i-am ataca preventiv înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am suferi pierderi mult mai importante”, a declarat Rubio.

„Ameninţarea iminentă era că ştiam că dacă Iranul este atacat – şi am crezut că va fi – va riposta imediat şi nu aveam de gând să stăm deoparte şi să încasăm lovitura înainte de a răspunde”, a adăugat el.

Rubio a mai insistat asupra faptului că obiectivul războiului purtat împreună cu Israelul este „distrugerea capacităţilor (iraniene) de rachetele balistice”.

Ca dovadă, el a argumentat: „Uitaţi-vă ce fac acum. Atacă aeroporturi, atacă hoteluri. Nu atacă doar instalaţii militare, ci ambasade”.

„Şi acesta este un Iran slăbit, în ciuda anilor de sancţiuni occidentale”, a spus el.

