Prima pagină » Știri externe » Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară?

Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară?

Mihai Tănase
27 feb. 2026, 11:07, Știri externe
Orientul Mijlociu, în fața unei crize fără precedent. Pakistanul și Afganistanul, în „război deschis”. Ar putea Islamabadul recurge la arma nucleară?

Orientul Mijlociu și Asia de Sud se află într-un moment de tensiune extremă, după ce Pakistanul a lansat atacuri asupra Afganistanului, lovind cu rachete mai multe orașe, inclusiv capitala Kabul. Escaladarea vine într-un context regional deja fragil, marcat de riscul unui conflict major între Statele Unite și Iran, precum și de tensiunile recurente dintre Israel și Hezbollah.

Pakistanul, singura putere nucleară islamică, se află în „război deschis” cu guvernul taliban, iar doctrina sa nucleară ambiguă redeschide posibilitatea unor scenarii care ar putea fi devastatoare pentru întreg Orientul Mijlociu.

Vineri dimineață, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a declarat că cele două state se află în „război deschis”, după luni de confruntări în creștere la frontieră. Forțele afgane au ripostat cu atacuri asupra posturilor de frontieră pakistaneze, ca represalii pentru loviturile aeriene, potrivit Reuters.com.

Deja mai multe orașe afgane, precum și capitala Kabul au raportat explozii masive și survoluri ale avioanelor de luptă.

Guvernul taliban a confirmat că forțele afgane au atacat trupele pakistaneze joi noaptea, descriind acțiunea drept răspuns la atacurile aeriene mortale desfășurate anterior de Islamabad.

Cresc temerile legate de arsenalul nuclear al Pakistanului

Gravitatea situației este amplificată de statutul Pakistanului ca una dintre cele opt puteri nucleare ale lumii și singura cu populație majoritar musulmană. Islamabadul nu a publicat niciodată o doctrină nucleară oficială și cuprinzătoare, menținând deliberat o ambiguitate strategică ce îi permite, teoretic, utilizarea armelor nucleare în orice etapă a unui conflict.

De-a lungul timpului, această lipsă de transparență a fost concepută ca un instrument de descurajare, menit să prevină atacuri la scară largă din partea statelor considerate ostile.

În 2001, generalul-locotenent în rezervă Khalid Ahmed Kidwai, unul dintre arhitecții politicii nucleare pakistaneze și consilier al agenției de comandă nucleară, a enunțat patru „linii roșii” care ar putea declanșa utilizarea armelor nucleare.

Acestea includ pragul spațial, adică pierderea unei părți semnificative din teritoriu, pragul militar, însemnând distrugerea unui număr mare de forțe armate, pragul economic, care se referă la acțiuni care ar sufoca economia pakistaneză, și pragul politic, care se referă la acțiuni care ar destabilizarea internă majoră a societății paskistaneze.

În cazul unui război care ar avea implicații teritoriale, Pakistanul nu a precizat niciodată cât de amplă ar trebui să fie o pierdere teritorială sau militară pentru ca aceste declanșatoare să fie activate, menținând astfel un nivel ridicat de incertitudine strategică.

S-a schimbat poziția nucleară a Pakistanului?

În ultimii ani, Islamabadul pare să fi trecut de la ambiguitate la o poziție mai explicită. În mai 2024, Khalid Kidwai a declarat public că Pakistanul „nu are o politică de nefolosire în primul rând”, respingând explicit doctrina No First Use.

Mai mult, din 2011, Pakistanul a dezvoltat arme nucleare tactice, cu rază scurtă de acțiune, concepute pentru utilizare pe câmpul de luptă împotriva forțelor inamice.

În 2015, fostul ministru de externe Aizaz Chaudhry a confirmat că aceste arme ar putea fi folosite într-un conflict viitor, în special în contextul confruntărilor cu India.

Experții avertizează însă că și aceste focoase tactice pot avea o putere explozivă de până la 300 de kilotone, de aproximativ 20 de ori mai mare decât bomba care a distrus Hiroshima. Un astfel de scenariu ar avea efecte devastatoare nu doar asupra inamicului, ci și asupra populației din regiunile de frontieră ale Pakistanului.

Recomandarea autorului:

Pakistan declară război Afganistanului. A început bombardarea capitalei Kabul și a altor orașe afgane. Un F-16 pakistanez, doborât

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
CONSTRUCȚII Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
11:48
Turnul 2 al noului World Trade Center prinde contur, la aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie
IMOBILIARE Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
11:43
Prețuri incredibile în New York. Un singur metru pătrat în Manhattan costă cât o garsonieră în București 
FLASH NEWS JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu
11:17
JD Vance încearcă să-i liniștească pe americani: „Nicio șansă” ca vreun atac asupra Iranului să ducă la un război îndelungat în Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare
10:16
Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare
Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală
11:45
Nicuşor Dan a fost reclamat la Parchetul General de către AEP. Banii din campanie au stârnit suspiciuni de natură penală

Cele mai noi

Trimite acest link pe