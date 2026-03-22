Războiul din Ucraina schimbă strategia de „neutralitate” a Elveției. Berna investește 3,4 miliarde de franci în sisteme antiaeriene și anti-dronă

Elveția, cunoscută pentru neutralitatea sa, face un pas major în consolidarea capacităților militare, pe fondul deteriorării climatului de securitate din Europa. Guvernul federal a aprobat un program de înzestrare pentru 2026 în valoare de 3,4 miliarde de franci, vizând în special apărarea aeriană și noile amenințări generate de conflictele moderne, potrivit Mediafax.ro.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei constituie o ruptură de securitate în Europa”, a transmis Cancelaria Federală, precizând că armata trebuie „reorientată mai ferm spre apărare” și pregătită pentru atacuri la distanță și conflicte hibride.

Investiții majore în apărarea aeriană și anti-dronă

Cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către consolidarea apărării antiaeriene. Elveția intenționează să achiziționeze sisteme IRIS-T SLM, în valoare de aproximativ 1 miliard de franci, pentru extinderea protecției infrastructurilor critice.

Totodată, sistemele existente de apărare antiaeriană cu rază scurtă vor fi înlocuite, fiind considerate parțial depășite. Accentul este pus pe protecția spațiului aerian de joasă și medie altitudine, unde riscurile sunt în creștere.

Aproximativ 70 de milioane de franci vor fi investiți în sisteme de combatere a mini-dronelor, menite să protejeze atât armata, cât și populația civilă.

În paralel, autoritățile vor moderniza sistemele radar, inclusiv prin înlocuirea radarului tactic TAFLIR cu un sistem semi-mobil de rază medie, evaluat la circa 150 de milioane de franci.

Programul include peste 130 de milioane de franci pentru securitate cibernetică și război electronic. Guvernul vizează întărirea rețelelor de comunicații, dezvoltarea capabilităților spațiale și utilizarea extinsă a rețelelor civile în scopuri militare.

În plus, sunt prevăzute investiții de 562 de milioane de franci în infrastructura militară, inclusiv modernizarea adăposturilor subterane pentru aeronave și îmbunătățirea facilităților de instruire.

Elveția vrea să cumpere avioanele de luptă F-35

Totodată. executivul elvețian solicită Parlamentului încă 394 de milioane de franci pentru acoperirea costurilor asociate achiziției avioanelor de luptă F-35A, ceea ce ar permite cumpărarea a aproximativ 30 de aeronave.

În prezent, Elveția alocă aproximativ 0,7% din PIB pentru apărare, însă autoritățile și-au propus să crească acest procent la 1% până în 2032, într-un context în care statele europene își majorează bugetele militare, pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Federației Ruse.

Recomandarea autorului:

