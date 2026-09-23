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Vladimir Putin legitimează războiul din Ucraina prin prezența la alegerile din Rusia. Ce mesaj a transmis președintele rus cetățenilor și soldaților

Vladimir Putin legitimează războiul din Ucraina prin prezența la alegerile din Rusia. Ce mesaj a transmis președintele rus cetățenilor și soldaților
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Vladimir Putin a prezentat în mod explicit că prezența la vot de la alegerile pentru Duma de Stat din Rusia a fost o dovadă de solidaritate a cetățenilor cu agenda militară de pe frontul din Ucraina. Prin aceste declarații, președintele rus își legitimează politic continuarea războiului împotriva Ucrainei, aflat în prezent în al cincilea an.

De asemenea, Putin a precizat că pe parcursul celor trei zile de scrutin, de vineri până duminică, inamicii Rusiei au încercat „să perturbe alegerile”, ceea ce accentuează narativul Kremlinului privind o Rusie asediată de Occident și de Ucraina, unde rezistența prin vot este prezentată ca o contribuție comună la victorie.

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„Aș dori să le mulțumesc cetățenilor ruși pentru participarea lor activă la această campanie electorală. Este bine cunoscut faptul că s-au făcut încercări de a ne împiedica și perturba aceste alegeri, după cum o demonstrează încercările constante ale inamicului de a sparge barierele electorale din Moscova și din alte regiuni. Însă cozile de la secțiile de votare demonstrează că Rusia nu poate fi intimidată”, a precizat președintele Rusiei.

„Acum vreau să mă adresez soldaților și comandanților noștri de pe linia frontului. Vreau să știți, tovarăși, că acest vot este pentru voi. Oamenii cred în voi, cred în victoria noastră, cred în curajul vostru, în eroismul vostru, în devotamentul vostru față de Patrie”, a continuat Putin.

„Și nu am nicio îndoială că toate obiectivele pe care ni le-am propus în cadrul operațiunii militare speciale vor fi atinse”.

Potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală din Rusia, scrutinul s-a încheiat cu un succes masiv pentru puterea de la Moscova, unde partidul lui Putin, „Rusia Unită”, a obținut peste 57% din voturi și a obținut un număr istoric de 355 de mandate dintr-un total de 450 (aproximativ 80% din camera inferioară a Parlamentului).

De asemenea, autoritățile au raportat și o prezență de 59,3%, o cifră calificată de președintele rus drept una record pentru alegerile parlamentare recente.

Pe buletinul de vot s-au aflat practic 10 partide afiliate cu ideile actuale ale Kremlinului și niciunul de opoziție. Cu o lună înainte de vot, Curtea Supremă a Rusiei a interzis participarea singurului partid înregistrat în cursa electorală care se opunea în mod deschis războiului din Ucraina: Iabloko.

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