Prima pagină » Știri externe » Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al lui Biden, Obama și Bush

Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al lui Biden, Obama și Bush

Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al lui Biden, Obama și Bush
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al foștilor președinți Joe Biden, Barack Obama și George W. Bush.

Conform unui sondaj CNN/SSRS, doar 29% dintre americani aprobă politica externă a președintelui SUA, Donald Trump. Anul acesta, președintele american a atacat Venezuela și Iran, a intrat într-un război comercial cu Canada, a revendicat Groenlanda,  iar anul trecut, a implementat tarife crescute împotriva mai multor țări.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Scorul nu este doar cel mai slab rezultat din cele două mandate prezidențiale ale sale, ci și cel mai scăzut dintre toți președinții americani. Foștii președinți au fost adesea criticați public de Trump pentru politicile lor externe, considerate „eșecuri colosale”.

De exemplu, l-a criticat pe George Bush pentru războiul prelungit și costisitor din Irak, pe Barack Obama fiindcă ar fi intenționat să atace Siria și Iran, iar pe Joe Biden pentru că a furnizat gratuit armament american Ucrainei și a lăsat frontiera cu Mexic nesecurizată.

Dar sondajul îl face chiar și pe George W. Bush mai popular în comparație, susține analist de date CNN Harry Henten.

„Donald Trump nu doar că bate recordurile în mod greșit pentru el însuși. El bate recordurile în mod greșit și al celorlalți președinți”.

Aprobarea politicii externe a președintelui Trump este la -57 puncte. În comparație, Bush avea -34 puncte la momentul alegerilor intermediare din 2006, la trei ani după invazia Irakului și creșterea prețurilor la carburanți.

Sursa Foto: White House

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
19:19
La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
VIDEO Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului
18:42
Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului
CONTROVERSĂ Vladimir Putin legitimează războiul din Ucraina prin prezența la alegerile din Rusia. Ce mesaj a transmis președintele rus cetățenilor și soldaților
18:23
Vladimir Putin legitimează războiul din Ucraina prin prezența la alegerile din Rusia. Ce mesaj a transmis președintele rus cetățenilor și soldaților
TENSIUNI Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
17:49
Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
ENERGIE Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană
17:29
Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană
VIDEO Un avion de antrenament al RAF s-a prăbușit în Țara Galilor. Cei doi piloți s-au catapultat
17:19
Un avion de antrenament al RAF s-a prăbușit în Țara Galilor. Cei doi piloți s-au catapultat
Mediafax
Iranul îl sfidează pe Trump de la tribuna ONU. „Nu ne vom pleca niciodată capul”
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina
Mediafax
TAROM, spre privatizare, Poliția se reorganizează. Marile schimbări pregătite de Mureșan
Click
Mărturisire neașteptată făcută de Cheloo la „Asia Express” despre moartea mamei sale: „A fost decizia ei”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Ce a dezvăluit un dinte vechi de 66 de milioane de ani despre Tyrannosaurus rex?
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 24 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Iosefina Pascal
19:18
Marius Tucă Show începe joi, 24 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Iosefina Pascal
NEWS ALERT DOCUMENT. Programul de Guvernare. Sigfried Mureșan promite că va crește pensiile, salariile, va oferi burse copiilor săraci și va scădea TVA-ul. Va sprijini mediul de afaceri și va scădea facturile la energie. Dar din tabloul „perfect” lipsește esențialul: cum scade deficitul bugetar și de unde vin miliardele pentru toate promisiunile
19:16
DOCUMENT. Programul de Guvernare. Sigfried Mureșan promite că va crește pensiile, salariile, va oferi burse copiilor săraci și va scădea TVA-ul. Va sprijini mediul de afaceri și va scădea facturile la energie. Dar din tabloul „perfect” lipsește esențialul: cum scade deficitul bugetar și de unde vin miliardele pentru toate promisiunile
FLASH NEWS Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
19:16
Guvernul Mureșan promite să scoată ofițerii acoperiți din presă, partide și biserică și să limiteze la două mandate șefia serviciilor de informații
INEDIT Blestemul regelui Tutankhamon: poveștile misterioase despre cei care au murit după deschiderea mormântului
19:10
Blestemul regelui Tutankhamon: poveștile misterioase despre cei care au murit după deschiderea mormântului
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan: “Nu cred că aveți simțul ridicolului”
18:49
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde lui Siegfried Mureșan: “Nu cred că aveți simțul ridicolului”
ȘTIINȚĂ O femeie care a trăit în China în secolul al XIV-lea ar fi putut avea nasul tăiat ca pedeapsă pentru furt sau adulter. Ce au descoperit arheologii
18:46
O femeie care a trăit în China în secolul al XIV-lea ar fi putut avea nasul tăiat ca pedeapsă pentru furt sau adulter. Ce au descoperit arheologii

Cele mai noi

Trimite acest link pe