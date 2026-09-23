Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al lui Biden, Obama și Bush

Nivelul de aprobare a politicii externe a lui Trump în rândul americanilor este mai scăzut decât cel al foștilor președinți Joe Biden, Barack Obama și George W. Bush.

Conform unui sondaj CNN/SSRS, doar 29% dintre americani aprobă politica externă a președintelui SUA, Donald Trump. Anul acesta, președintele american a atacat Venezuela și Iran, a intrat într-un război comercial cu Canada, a revendicat Groenlanda, iar anul trecut, a implementat tarife crescute împotriva mai multor țări.

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Scorul nu este doar cel mai slab rezultat din cele două mandate prezidențiale ale sale, ci și cel mai scăzut dintre toți președinții americani. Foștii președinți au fost adesea criticați public de Trump pentru politicile lor externe, considerate „eșecuri colosale”.

De exemplu, l-a criticat pe George Bush pentru războiul prelungit și costisitor din Irak, pe Barack Obama fiindcă ar fi intenționat să atace Siria și Iran, iar pe Joe Biden pentru că a furnizat gratuit armament american Ucrainei și a lăsat frontiera cu Mexic nesecurizată.

Dar sondajul îl face chiar și pe George W. Bush mai popular în comparație, susține analist de date CNN Harry Henten.

„Donald Trump nu doar că bate recordurile în mod greșit pentru el însuși. El bate recordurile în mod greșit și al celorlalți președinți”.

Aprobarea politicii externe a președintelui Trump este la -57 puncte. În comparație, Bush avea -34 puncte la momentul alegerilor intermediare din 2006, la trei ani după invazia Irakului și creșterea prețurilor la carburanți.

Sursa Foto: White House