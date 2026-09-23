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Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene

Elveția cere Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene
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Elveția a cerut Israelului să pună capăt „ocupării ilegale” a teritoriilor palestiniene ocupate și să respecte obligațiile prevăzute de dreptul internațional. Declarația a fost făcută de ambasadorul Elveției la ONU, Thomas Gurber, în cadrul unei sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.

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Condamnări privind situația din teritoriile palestiniene

Gurber a declarat că Elveția este „profund îngrijorată” de situația din teritoriile palestiniene ocupate și a condamnat violențele comise de coloniști, confiscarea terenurilor, distrugerile și strămutările forțate.

„Îndemnăm Israelul să-și respecte obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional, în special să pună capăt ocupației ilegale a teritoriilor palestiniene ocupate și să-i tragă la răspundere pe cei responsabili de comiterea de crime”, a declarat ambasadorul elvețian, potrivit Anadolu.

Gurber a criticat, de asemenea, ceea ce a descris drept expulzări și alte măsuri care afectează populația palestiniană.

Elveția, îngrijorată și de situația din Afganistan, China și Libia

În aceeași intervenție, ambasadorul elvețian și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația drepturilor omului din Afganistan, China și Libia.

În cazul Afganistanului, Gurber a avertizat asupra intensificării restricțiilor asupra drepturilor și libertăților fundamentale, în special în cazul femeilor și fetelor. El a criticat și un decret care, potrivit acestuia, nu stabilește o vârstă minimă pentru căsătorie.

În ceea ce privește China, ambasadorul a atras atenția asupra unei noi legi privind unitatea și progresul etnic. El a susținut că aplicarea acesteia în forma actuală ar putea afecta autonomia lingvistică, culturală și religioasă a unor minorități etnice, inclusiv tibetani, uiguri și mongoli.

Pentru Libia, Elveția a condamnat execuțiile recente și a cerut garanții privind dreptul la un proces echitabil, precum și respectarea libertății de exprimare și a dreptului la întrunire pașnică.

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