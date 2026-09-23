Ministerul Economiei din Rusia se așteaptă ca țara sa să producă și să exporte mai puține gaze naturale în acest an decât s-a preconizat anterior, pe fondul ruperii legăturilor economice cu Occidentul și a planurilor Uniunii Europene de a elimina complet exporturile de gaz rusesc, scrie Reuters.

Conform prognozei preliminare, producția de gaze naturale din Rusia în acest an va ajunge la 683,1 miliarde de metri cubi, cu 5,3 miliarde de metri cubi sub nivelul așteptat în proiecția din mai, dar totuși peste cele 662,7 miliarde de metri cubi produși în anul 2025.

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Kremlinul a declarat luna aceasta că Europa își face rău cumpărând gaze scumpe de pe alte piețe, în loc să opteze pentru aprovizionarea cu gaz rusesc mai ieftin. Moscova susține că este pregătită în orice moment să reia livrările de gaze către Europa, inclusiv prin conductele submarine Nord Stream.

În perioada de vârf din 2018-2019, Rusia livra Europei aproximativ 180 de miliarde de metri cubi pe an, iar o scădere drastică a venit ca urmare a închiderii rutei de tranzit ucrainene și a strategiei UE de independență energetică. Bruxelles-ul și-a menținut calendarul oficial aprobat de a elimina complet achizițiile de gaz rusesc până cel târziu în 2027.

Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa au scăzut cu 44% anul trecut, la doar 18 miliarde de metri cubi, cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970.

Această prognoză privind reducerea exportului de gaze vine la scurt timp după ce Moscova și-a diminuat și estimările privind producția de petrol pentru acest an și a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani.