Prima pagină » Știri externe » Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană

Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană

Rusia reduce producția și exportul de gaze naturale în acest an, pe fondul eliminării livrărilor către Uniunea Europeană
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Economiei din Rusia se așteaptă ca țara sa să producă și să exporte mai puține gaze naturale în acest an decât s-a preconizat anterior, pe fondul ruperii legăturilor economice cu Occidentul și a planurilor Uniunii Europene de a elimina complet exporturile de gaz rusesc, scrie Reuters.

Conform prognozei preliminare, producția de gaze naturale din Rusia în acest an va ajunge la 683,1 miliarde de metri cubi, cu 5,3 miliarde de metri cubi sub nivelul așteptat în proiecția din mai, dar totuși peste cele 662,7 miliarde de metri cubi produși în anul 2025.

Sondaj Gândul

Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Kremlinul a declarat luna aceasta că Europa își face rău cumpărând gaze scumpe de pe alte piețe, în loc să opteze pentru aprovizionarea cu gaz rusesc mai ieftin. Moscova susține că este pregătită în orice moment să reia livrările de gaze către Europa, inclusiv prin conductele submarine Nord Stream.

În perioada de vârf din 2018-2019, Rusia livra Europei aproximativ 180 de miliarde de metri cubi pe an, iar o scădere drastică a venit ca urmare a închiderii rutei de tranzit ucrainene și a strategiei UE de independență energetică. Bruxelles-ul și-a menținut calendarul oficial aprobat de a elimina complet achizițiile de gaz rusesc până cel târziu în 2027.

Exporturile de gaze ale Rusiei către Europa au scăzut cu 44% anul trecut, la doar 18 miliarde de metri cubi, cel mai scăzut nivel de la mijlocul anilor 1970.

Această prognoză privind reducerea exportului de gaze vine la scurt timp după ce Moscova și-a diminuat și estimările privind producția de petrol pentru acest an și a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Siegfried Mureșan promite creșteri de pensii și salarii în 2027. Condiția pusă de premierul desemnat: „Cât ne permitem”
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
A fost prins un posibil complice în cazul crimei din Olt. Ce legătură ar avea acesta cu Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Britanicii anunță dezastrul pentru Kiev. Generalul român care a condus o divizie NATO spune ce poate salva Ucraina
Mediafax
TAROM, spre privatizare, Poliția se reorganizează. Marile schimbări pregătite de Mureșan
Click
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea: – Wow, cină la lumina lumânărilor! De unde ți-a venit ideea?
Descopera.ro
Expunerea la poluanții din aer este asociată cu un risc crescut de suicid, indică o analiză amplă
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
FLASH NEWS Nicușor Dan critică Rusia de la tribuna ONU: „Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația sa de menținere a păcii”
17:55
Nicușor Dan critică Rusia de la tribuna ONU: „Un membru al Consiliului de Securitate a renunțat în mod deliberat la obligația sa de menținere a păcii”
SCANDALOS Președintele PNL din Sângeorz-Băi, în mitinguri electorale alături de primarul care s-a filmat cum își umilea fiica: „Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”
17:48
Președintele PNL din Sângeorz-Băi, în mitinguri electorale alături de primarul care s-a filmat cum își umilea fiica: „Nu mă interesează familia lui Traian Ogâgău, mă interesează gospodarul”
NEWS ALERT Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului
17:42
Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul și spune că PSD nu va vota guvernul. Mureșan nu a dat curs invitației șefului PSD la sediul partidului
ULTIMA ORĂ Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
17:39
Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
SĂNĂTATE Stresul zilnic poate afecta inima pe termen lung și crește riscul de infarct și AVC, arată o nouă cercetare
17:14
Stresul zilnic poate afecta inima pe termen lung și crește riscul de infarct și AVC, arată o nouă cercetare
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 
17:00
Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 

Cele mai noi

Trimite acest link pe