Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat Institutul Cultural Român din New York, unde a participat la vernisajul expoziției „FJORD. The Pictures”, semnată de regizorul Cristian Mungiu. Evenimentul a avut loc după participarea sa la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. Expoziția reunește fotografii realizate de Mungiu în timpul filmărilor pentru producția aflată în atenția Academiei pentru o posibilă nominalizare la Premiile Oscar.
Potrivit Administrației Prezidențiale, prima Doamnă a României a vizitat astăzi, 23 septembrie, sediul Institutului Cultural Român din New York, Galeria Brâncuși, expoziția „FJORD. The Pictures”, care reunește fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or. Aministrația Prezidențială a scris pe Facebook că aceste imagini au fost surprinse de regizor în timpul filmărilor, iar acum pelicula este luată în considerare pentru nominalizarea la Oscar.
Potrivit Administrației Prezidențiale, prezența Mirabelei Grădinaru la acest eveniment internațional reprezintă „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.
Evenimentul a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei.
Nicușor Dan a povestit, în urmă cu câteva săptămâno despre rolul și activitatea partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, atât în țară, cât și pe plan internațional. Președintele României susține că expunerea publică de care aceasta beneficiază îi permite să faciliteze dialogul dintre ONG-uri, autorități și reprezentanți ai instituțiilor publice, dar și să participe la evenimente internaționale care contribuie, în opinia sa, la promovarea imaginii României.
Nicușor Dan a explicat că Mirabela Grădinaru a fost preocupată de aceste domenii și înainte de a avea expunerea publică pe care o are în prezent. Președintele a precizat că aceasta folosește vizibilitatea de care beneficiază pentru a intermedia legătura dintre persoane și instituții care, în mod obișnuit, ajung mai greu să comunice.
Potrivit lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru ajută inclusiv colaborarea dintre organizații neguvernamentale și autorități publice, dar și dialogul dintre manageri de spitale și ministrul Sănătății.
„Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reușește să pună împreună oameni care nu reușeau să ajungă unii la alții. De exemplu, ONG-uri care au diferite inițiative, care trebuie puse în legătură cu autorități publice, sau chiar șefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătății. Are rolul ăsta de facilitator”, a susținut Nicușor Dan la Euronews România.
Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan la Ankara, unde președintele României a participat la Summitul NATO. În cadrul deplasării, ea a participat la recepția și dineul oficial oferite de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de soția acestuia, Emine Erdoğan.
Pe 8 iulie, Mirabela Grădinaru a participat și la programul organizat de Emine Erdoğan pentru partenerele liderilor participanți la summit. În cadrul întâlnirii de la Ankara, ea a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială.
Câteva zile mai târziu, Mirabela Grădinaru a mers la Paris, unde a participat alături de Nicușor Dan la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței.
Pe 13 iulie, ea a participat la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron și de soția sa, Brigitte Macron, la Palatul Élysée. A doua zi, pe 14 iulie, a fost prezentă alături de președintele României la parada militară organizată de Ziua Națională a Franței.
Pe 24 august, Mirabela Grădinaru s-a aflat la Kiev, unde a participat, la invitația Olenei Zelenska, la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni. Reuniunea a avut loc chiar de Ziua Independenței Ucrainei, iar partenera președintelui României a participat și la ceremoniile dedicate acestei zile.
În cadrul vizitei, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Olena Zelenska și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
La începutul lunii septembrie, Mirabela Grădinaru a mers la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu și a participat la o conferință internațională dedicată siguranței copiilor în mediul online și impactului mediului digital asupra sănătății mintale și bunăstării copiilor și adolescenților.
Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan la New York, în contextul participării acestuia la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. În cadrul deplasării, cei doi au depus flori la Memorialul 9/11, în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001.
Pe 22 septembrie, Mirabela Grădinaru a participat alături de Nicușor Dan la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat la 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.
Tot la New York, ea a participat la dejunul oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru Primele Doamne și Primii Domni prezenți la reuniunea ONU.
Pe 23 septembrie, astăzi, Mirabela Grădinaru a participat la „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Melaniei Trump. Evenimentul a fost dedicat protejării copiilor și impactului tehnologiei și inteligenței artificiale asupra noilor generații.