Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat Institutul Cultural Român din New York, unde a participat la vernisajul expoziției „FJORD. The Pictures”, semnată de regizorul Cristian Mungiu. Evenimentul a avut loc după participarea sa la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. Expoziția reunește fotografii realizate de Mungiu în timpul filmărilor pentru producția aflată în atenția Academiei pentru o posibilă nominalizare la Premiile Oscar.

Prima Doamnă a României a vizitat Institutul Cultural Român din New York

Potrivit Administrației Prezidențiale, prima Doamnă a României a vizitat astăzi, 23 septembrie, sediul Institutului Cultural Român din New York, Galeria Brâncuși, expoziția „FJORD. The Pictures”, care reunește fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or. Aministrația Prezidențială a scris pe Facebook că aceste imagini au fost surprinse de regizor în timpul filmărilor, iar acum pelicula este luată în considerare pentru nominalizarea la Oscar.

„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat, la sediul Institutului Cultural Român din New York, Galeria Brâncuși, expoziția „FJORD. The Pictures”, care reunește fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or.

Imaginile au fost suprinse de regizor în timpul filmărilor pentru producția care a adus în atenția publicului un subiect dureros și controversat, iar acum filmul poate fi luat în considerare pentru nominalizarea la Premiile Oscar”, potrivit Administrației Prezidențiale. Administrația prezidențială laudă expoziția dedicată lungmetrajului lui Mungiu

Administrația Prezidențială subliniază că expoziția dedicată filmului „Fjord” promovează cultura și creativitatea românească pe scena internațională. Potrivit instituției, producția semnată de Cristian Mungiu oferă o perspectivă asupra României prin artă și contribuie la promovarea cinematografiei românești în fața publicului global.

„Dincolo de promovarea peliculei, expoziția este un exponent al culturii și creativității românești, iar filmul „Fjord”, semnat de Cristian Mungiu, aduce cinematografia românească în atenția publicului internațional. Prezența unui film românesc în cursa pentru cele mai importante premii ale cinematografiei mondiale promovează România și arată capacitatea cineaștilor români de a spune povești cu rezonanță universală.

Cristian Mungiu este deja cunoscut pentru contribuția sa la recunoașterea cinematografiei românești pe plan internațional, iar filmul ”Fjord” poate întări legătură dintre experiența românească și publicul global. Dincolo de premiu sau de nominalizare, susținerea filmelor românești înseamnă susținerea culturii noastre. „Fjord” poate fi un prilej de a vorbi despre România prin artă, nu prin clișee, și de a arăta că poveștile create aici merită să fie descoperite și apreciate de publicul din întreaga lume” a menționat Administrația Prezidențială.