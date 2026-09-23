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Mirabela Grădinaru a mers la Institutul Cultural Român din New York, unde a vizitat expoziția „FJORD. The Pictures”, semnată de Cristian Mungiu

Mirabela Grădinaru a mers la Institutul Cultural Român din New York, unde a vizitat expoziția „FJORD. The Pictures”, semnată de Cristian Mungiu
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Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat Institutul Cultural Român din New York, unde a participat la vernisajul expoziției „FJORD. The Pictures”, semnată de regizorul Cristian Mungiu. Evenimentul a avut loc după participarea sa la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. Expoziția reunește fotografii realizate de Mungiu în timpul filmărilor pentru producția aflată în atenția Academiei pentru o posibilă nominalizare la Premiile Oscar.

Prima Doamnă a României a vizitat Institutul Cultural Român din New York

Potrivit Administrației Prezidențiale, prima Doamnă a României a vizitat astăzi, 23 septembrie, sediul Institutului Cultural Român din New York, Galeria Brâncuși, expoziția „FJORD. The Pictures”, care reunește fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or. Aministrația Prezidențială a scris pe Facebook că aceste imagini au fost surprinse de regizor în timpul filmărilor, iar acum pelicula este luată în considerare pentru nominalizarea la Oscar.

„Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat, la sediul Institutului Cultural Român din New York, Galeria Brâncuși, expoziția „FJORD. The Pictures”, care reunește fotografii realizate de regizorul Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or.
Imaginile au fost suprinse de regizor în timpul filmărilor pentru producția care a adus în atenția publicului un subiect dureros și controversat, iar acum filmul poate fi luat în considerare pentru nominalizarea la Premiile Oscar”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Administrația prezidențială laudă expoziția dedicată lungmetrajului lui Mungiu

Administrația Prezidențială subliniază că expoziția dedicată filmului „Fjord” promovează cultura și creativitatea românească pe scena internațională. Potrivit instituției, producția semnată de Cristian Mungiu oferă o perspectivă asupra României prin artă și contribuie la promovarea cinematografiei românești în fața publicului global.
„Dincolo de promovarea peliculei, expoziția este un exponent al culturii și creativității românești, iar filmul „Fjord”, semnat de Cristian Mungiu, aduce cinematografia românească în atenția publicului internațional. Prezența unui film românesc în cursa pentru cele mai importante premii ale cinematografiei mondiale promovează România și arată capacitatea cineaștilor români de a spune povești cu rezonanță universală.
Cristian Mungiu este deja cunoscut pentru contribuția sa la recunoașterea cinematografiei românești pe plan internațional, iar filmul ”Fjord” poate întări legătură dintre experiența românească și publicul global. Dincolo de premiu sau de nominalizare, susținerea filmelor românești înseamnă susținerea culturii noastre. „Fjord” poate fi un prilej de a vorbi despre România prin artă, nu prin clișee, și de a arăta că poveștile create aici merită să fie descoperite și apreciate de publicul din întreaga lume” a menționat Administrația Prezidențială.

Partenerea lui Nicuțor Dan a participat astăzi la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”

 

Potrivit Administrației Prezidențiale, prezența Mirabelei Grădinaru la acest eveniment internațional reprezintă „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.

Evenimentul a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei.

Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate

Nicușor Dan a povestit, în urmă cu câteva săptămâno despre rolul și activitatea partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru, atât în țară, cât și pe plan internațional. Președintele României susține că expunerea publică de care aceasta beneficiază îi permite să faciliteze dialogul dintre ONG-uri, autorități și reprezentanți ai instituțiilor publice, dar și să participe la evenimente internaționale care contribuie, în opinia sa, la promovarea imaginii României.

Nicușor Dan: „Mirabela Grădinaru intermediază dialogul dintre ONG-uri și autorități”

Nicușor Dan a explicat că Mirabela Grădinaru a fost preocupată de aceste domenii și înainte de a avea expunerea publică pe care o are în prezent. Președintele a precizat că aceasta folosește vizibilitatea de care beneficiază pentru a intermedia legătura dintre persoane și instituții care, în mod obișnuit, ajung mai greu să comunice.

Potrivit lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru ajută inclusiv colaborarea dintre organizații neguvernamentale și autorități publice, dar și dialogul dintre manageri de spitale și ministrul Sănătății.

„Ea a fost întotdeauna preocupată de tematica asta. Prin faptul că are această expunere publică, reușește să pună împreună oameni care nu reușeau să ajungă unii la alții. De exemplu, ONG-uri care au diferite inițiative, care trebuie puse în legătură cu autorități publice, sau chiar șefi de spitale care nu ajungeau să discute cu ministrul Sănătății. Are rolul ăsta de facilitator”, a susținut Nicușor Dan la Euronews România.

Activitățile Mirabelei Grădinaru din ultimele 3 luni

  • Ankara, Turcia – 7-8 iulie 2026

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan la Ankara, unde președintele României a participat la Summitul NATO. În cadrul deplasării, ea a participat la recepția și dineul oficial oferite de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, și de soția acestuia, Emine Erdoğan.

Pe 8 iulie, Mirabela Grădinaru a participat și la programul organizat de Emine Erdoğan pentru partenerele liderilor participanți la summit. În cadrul întâlnirii de la Ankara, ea a prezentat proiectul „România în Lumină”, derulat de Administrația Prezidențială.

  • Paris, Franța – 13-14 iulie 2026

Câteva zile mai târziu, Mirabela Grădinaru a mers la Paris, unde a participat alături de Nicușor Dan la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Pe 13 iulie, ea a participat la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron și de soția sa, Brigitte Macron, la Palatul Élysée. A doua zi, pe 14 iulie, a fost prezentă alături de președintele României la parada militară organizată de Ziua Națională a Franței.

  • Kiev, Ucraina – 24 august 2026

Pe 24 august, Mirabela Grădinaru s-a aflat la Kiev, unde a participat, la invitația Olenei Zelenska, la cea de-a șasea ediție a Summitului Primelor Doamne și Primilor Domni. Reuniunea a avut loc chiar de Ziua Independenței Ucrainei, iar partenera președintelui României a participat și la ceremoniile dedicate acestei zile.

În cadrul vizitei, Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu Olena Zelenska și cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

  • Chișinău, Republica Moldova – 2-3 septembrie 2026

La începutul lunii septembrie, Mirabela Grădinaru a mers la Chișinău, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu și a participat la o conferință internațională dedicată siguranței copiilor în mediul online și impactului mediului digital asupra sănătății mintale și bunăstării copiilor și adolescenților.

  • New York, Statele Unite ale Americii – 20-23 septembrie 2026

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan la New York, în contextul participării acestuia la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. În cadrul deplasării, cei doi au depus flori la Memorialul 9/11, în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001.

Pe 22 septembrie, Mirabela Grădinaru a participat alături de Nicușor Dan la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat la 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

Tot la New York, ea a participat la dejunul oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, pentru Primele Doamne și Primii Domni prezenți la reuniunea ONU.

Pe 23 septembrie, astăzi,  Mirabela Grădinaru a participat la „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul Melaniei Trump. Evenimentul a fost dedicat protejării copiilor și impactului tehnologiei și inteligenței artificiale asupra noilor generații.

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