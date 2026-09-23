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Ce a anunțat președintele Iranului de la pupitrul Adunării Generale a ONU. Delegația Statelor Unite a părăsit sala în timpul discursului

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului / Foto - Mediafax
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Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lansat un atac dur la adresa lui Donald Trump în discursul susținut miercuri la Adunarea Generală a ONU de la New York. Pezeshkian a respins acuzațiile președintelui american potrivit cărora Iranul ar fi un stat terorist și a susținut că țara sa a fost victima terorismului și a agresiunii militare. În timpul discursului, delegația Statelor Unite a părăsit sala.

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Pezeshkian răspunde acuzațiilor lui Trump

Președintele iranian și-a început discursul criticând declarațiile făcute de Donald Trump cu o zi înainte.

„Președintele SUA ne-a descris drept teroriști. Noi am fost victimele terorismului”, a spus Pezeshkian.

El a acuzat Statele Unite că au bombardat o școală, susținând că „copii au murit sub bombe cu arme folosite de SUA și Israel”.

Pezeshkian a afirmat că Iranul „nu și-a plecat capul” și a răspuns atacurilor, însă forțele iraniene nu au atacat populația civilă.

„Ne-am apărat – nu suntem teroriști”, a spus el.

În timp ce președintele iranian continua să vorbească, delegația americană a părăsit sala Adunării Generale.

„Iranul vrea să trăiască independent”

Pezeshkian a respins și acuzațiile potrivit cărora Iranul ar urmări destabilizarea regiunii.

„Cei care comit terorism și crime, sunt ei protectorii păcii și stabilității? Niciuna dintre legile internaționale nu a fost respectată de ei”, a declarat președintele iranian.

El a susținut că, în ultimii 200 de ani, Iranul nu a atacat „nicio țară sau niciun teritoriu” și a insistat asupra caracterului defensiv al capacităților militare iraniene.

„Noi doar căutăm să trăim independent”, a spus Pezeshkian.

Iranul spune că nu renunță la programul nuclear pașnic

Pezeshkian a susținut că Iranul dorește să dezvolte tehnologia nucleară pentru producerea de energie și pentru progresul țării, nu pentru construirea de arme nucleare.

„Nu ne vom pleca capul și nu vom renunța la dreptul care ne aparține în mod firesc. Spunem clar: fără arme nucleare și fără limitări asupra tehnologiei nucleare pașnice”, a declarat el.

„Pacea noastră nu va veni pe câmpul de luptă”, a adăugat președintele iranian, cerând asigurarea securității pentru poporul și statul iranian.

Avertisment privind Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz nu poate fi folosită pentru transportul de arme destinate să fie folosite împotriva Iranului, afirmă liderul iranian.

Pezeshkian a declarat că dorește să aibă „vecini puternici” în apropierea Strâmtorii Ormuz, dar nu poate permite celor care urmăresc să impună „nesiguranță” asupra iranienilor să aibă acces la aceasta.

„Nu putem permite ca unii să aibă acces liber și să obțină beneficii de pe urma unei căi navigabile, folosind în același timp acea cale navigabilă pentru a ne impune agresiuni, pentru a ne impune insecuritate și pentru a ne interzice accesul la propriile noastre căi navigabile”, a declarat el.

Iranul a declarat că ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz în câteva zile dacă SUA ar reduce presiunea militară și ar ridica blocada asupra porturilor iraniene.

„Nu se poate ca toată lumea să beneficieze de Strâmtoarea Hormuz, în timp ce nouă ni se refuză accesul la transportul maritim pe această cale navigabilă. Desfășurarea permanentă a flotelor ostile și extinderea războiului nu vor duce la pace”, a spus Pezeshkian.

„Pacea în Orientul Mijlociu este imposibilă fără dreptate pentru Palestina”

Pezeshkian a abordat și situația din Palestina, pe care a descris-o drept „o rană deschisă pe conștiința comunității internaționale” și „un simbol al eșecului mecanismelor internaționale de a preveni suferința civililor”.

„Nu putem vorbi despre pace ignorând Palestina. O pace durabilă în Asia de Vest este imposibilă fără dreptate pentru Palestina”, a spus el.

„Vom apăra Iranul până la ultima noastră suflare”

Într-un alt pasaj al discursului, Pezeshkian s-a adresat celor pe care i-a acuzat că au atacat Iranul.

„Au testat forța și hotărârea Iranului și au învățat că Iranul nu poate fi făcut să se predea. Iranul nu a fost niciodată un agresor, nu a început niciodată un război și și-a demonstrat întotdeauna angajamentul față de masa negocierilor”, a spus el.

„Ei ne impun războiul, dar noi am demonstrat că nu ne este frică de luptă, de un război care este defensiv prin natura sa, și vom apăra iubitul nostru Iran, patria noastră, până la ultima noastră suflare”, a adăugat președintele iranian.

Pezeshkian a acuzat, de asemenea, existența unor standarde diferite în ceea ce privește Iranul și Israelul.

„Arma nucleară se află în Israel, dar inspectorii sunt în Iran. Israelul ucide, dar Iranul este supus sancțiunilor”, a spus el.

„Suntem pregătiți pentru dialog și diplomație”

La finalul discursului, Pezeshkian a revenit la declarațiile lui Trump și a spus că afirmațiile președintelui american despre Iran contravin principiilor Cartei ONU.

El a avertizat că presiunile și sancțiunile nu vor determina Iranul să renunțe la poziția sa.

„Nu ne vom pleca niciodată capul și nu vom îngenunchea”, a declarat Pezeshkian.

În același timp, președintele iranian a transmis că Teheranul este dispus să negocieze, cu condiția ca discuțiile să nu fie purtate sub amenințări.

„Iranul trebuie înțeles de domnul Trump și de cei care încearcă să ne intimideze: suntem pregătiți pentru dialog, diplomație și negocieri – fără a accepta limbajul forței”, a încheiat Pezeshkian.

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