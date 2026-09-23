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La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi

La vârsta de 105 ani, un fost gardian dintr-un lagăr german este anchetat pentru complicitate la crimă. Ce pedeapsă poate primi
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Procurorii din Dortmund investighează un fost gardian în vârstă de 105 ani de la un fost lagăr nazist, care este în prezent suspectat de complicitate la crimă în masă. Bătrânul locuiește în prezent în Senne, în landul Renania de Nord-Westfalia, relatează Bild. Investigația procurorilor vizează activitatea sa din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când a servit ca gardian în lagărul de prizonieri de război Stalag-Senne între anii 1941 și 1945. În acest lagăr au fost ținuți zeci de mii de prizonieri, în special soldați sovietici, iar mii dintre aceștia au murit din cauza condițiilor inumane, a execuțiilor sau a înfometării.

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Ancheta este condusă de Parchetul din Dortmund, după ce cazul a fost instrumentat inițial de Oficiul Central pentru Investigarea Infracțiunilor Național-Socialiste din Ludwigsburg. În prezent, procurorii germani sunt într-o cursă contra cronometru din cauza vârstei extrem de înaintate a suspectului. În Germania, crimele de război și complicitatea la omor nu se prescriu, însă trimiterea efectivă în judecată depinde de o evaluare medicală care să ateste dacă bărbatul este apt din punct de vedere fizic și mental să reziste unui proces de judecată.

Complicitate la numeroase crime

Un purtător de cuvânt al procuraturii din Dortmund a confirmat faptul că investigația este în curs de desfășurare. Bătrânul gardian este acuzat acum de „complicitate la numeroase crime datorită activității sale de supraveghetor în Senne”. În lagărul de prizonieri Stalag 326, situat la 20 de kilometri de Bielefeld, zeci de mii de prizonieri au suferit din cauza foametei, bolilor, abuzurilor și a condițiilor sanitare îngrozitoare. Aceștia erau forțați să muncească de gardieni, care erau formați din soldați ai Wehrmachtului.

Prin lagăr au trecut peste 300.000 de prizonieri de război, iar numărul morților este estimat la până la 70.000 de persoane. Printre prizonieri se numărau în principal soldați sovietici, dar în lagăr erau internați și soldați francezi, polonezi, sârbi, italieni și belgieni.

Ce pedeapsă poate primi fostul gardian

Bătrânul gardian, în vârstă de 105 ani, este probabil unul dintre cei mai în vârstă acuzați din istoria justiției germane. De aproape un an, procuratura din Dortmund investighează și cazul unui alt fost gardian de lagăr de prizonieri din Herne, care a împlinit 100 de ani.

În Germania, crima sau complicitatea la crimă nu au termen de prescripție. Dacă acuzații sunt capabili să participe la proces, investigațiile sunt efectuate chiar și în cazul persoanelor foarte în vârstă, cum este cazul de față. În decembrie 2022, ultimul proces cu caracter nazist din Germania s-a încheiat cu condamnarea fostei secretare a lagărului de concentrare Stutthof, o femeie în vârstă de 97 de ani, care a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la 10.505 crime, precum și pentru complicitate la tentativă de omor în cinci cazuri.

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