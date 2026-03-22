Reacția Iranului la ultimatumul lui Trump legat de redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Teheranul, gata să distrugă instalațiile de desalinizare din Orient

Mihai Tănase
Instalație de desalinizare - Foto: Facebook

Iranul a reacționat extrem de dur la ultimatumul lui Donald Trump privind redeschiderea Strâmtoarii Ormuz și amenință că va lovi instalațiile de desalinizare și rețeaua energetică din Orientul Mijlociu, riscând o criză umanitară majoră în regiune.

Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu atinge un nou nivel critic după ce Iranul a transmis că este pregătit să lanseze atacuri asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de desalinizare din regiune, ca reacție la presiunile venite din partea SUA și Israelului, scrie Al Jazeera.com.

„Dacă centralele noastre de producție a energiei sunt vizate de atacuri aliate, Iranul va lovi întreaga rețea energetică din Orientul Mijlociu aflată sub control american sau israelian. În plus, vom bombarda stațiile de tratare a apei și infrastructura cibernetică a acestor state”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al armatei iraniene.

Declarația vine după ultimatumul de 48 de ore lansat de președintele Donald Trump, care a cerut redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, avertizând că, în caz contrar, sectorul energetic iranian ar putea fi „anihilat”.

„Dacă Iranul nu deschide COMPLET, FĂRĂ AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz, în termen de 48 de ORE exact de la acest moment, Statele Unite ale Americii îşi vor lovi şi vor distruge diferitele CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPAND CU CEA MAI MARE ÎNTÂI!”, a postat Donald Trump pe Truth Social.

Regimul de la Teheran trece la amenințări apocaliptice

În Orientul Mijlociu, unde deșertul domină peisajul, apa nu este doar o resursă este diferența dintre viață și moarte. Experții avertizează că vizarea instalațiilor de desalinizare ar putea declanșa un dezastru umanitar fără precedent. În regiune, milioane de oameni depind aproape exclusiv de aceste sisteme pentru accesul la apă potabilă.

Orientul Mijlociu concentrează peste 40% din capacitatea globală de desalinizare, cu aproximativ 5.000 de instalații strategice. În statele din Golf, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite sau Qatar, aceste sisteme furnizează majoritatea apei consumate zilnic.

„Omul poate supraviețui fără combustibil sau fără tehnologie, dar ar muri în câteva zile fără apă, motiv pentru care atacarea resurselor de apă declanșează o teamă primară”, a explicat Mohammad Abu Hawash, expert în politica apei.

O eventuală distrugere a acestor instalații ar însemna, practic, condamnarea rapidă a populației la sete, haos și colaps social.

În ultimele săptămâni au fost deja raportate incidente sensibile, inclusiv atacuri asupra unor instalații de desalinizare din Iran și Bahrain, ceea ce ridică temeri că infrastructura vitală pentru populație devine o țintă în conflict.

Statele din Golf sunt deosebit de vulnerabile, deoarece majoritatea stațiilor de desalinizare sunt amplasate pe coastă, în apropierea infrastructurilor energetice și logistice, devenind astfel expuse în cazul unor atacuri iraniene. Un exemplu alarmant este portul Jebel Ali din Emiratele Arabe Unite, unde atacurile au avut loc la doar câțiva kilometri de complexele care asigură apa potabilă pentru milioane de oameni.

Deși dreptul internațional umanitar interzice atacarea infrastructurilor esențiale pentru supraviețuirea populației civile, inclusiv a instalațiilor de apă, aceste reguli nu mai sunt respectate în zilele noastre.

Recomandarea autorului:

Atac cu rachete iraniene asupra orașului Dimona, unde se află un centru nuclear strategic. Peste 100 de victime, printre care și minori

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
10:48
Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
RĂZBOI Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
10:12
Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”
ANALIZA de 10 Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
10:00
Pariu cu bătaie lungă. Cum încearcă SUA să folosească forțele kurde din Iran și Irak împotriva ayatollahilor. „După eșecul blitzkrieg-ului iranian, urmează Planul B al Washingtonului”
ACUZAȚII România, vizată în presă rusă: NATO ar construi un „coridor al morții” în Marea Neagră
09:44
România, vizată în presă rusă: NATO ar construi un „coridor al morții” în Marea Neagră
APĂRARE Războiul din Ucraina schimbă strategia de „neutralitate” a Elveției. Berna investește 3,4 miliarde de franci în sisteme antiaeriene și anti-dronă
09:43
Războiul din Ucraina schimbă strategia de „neutralitate” a Elveției. Berna investește 3,4 miliarde de franci în sisteme antiaeriene și anti-dronă
RĂZBOI Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” rescrie regulile războiului modern. Sistemul nervos militar al Iranului, distrus strat cu strat. „5.700 misiuni de luptă, în 18 zile am zburat cât într-un an”
09:00
Operațiunea israeliană „Răgetul Leului” rescrie regulile războiului modern. Sistemul nervos militar al Iranului, distrus strat cu strat. „5.700 misiuni de luptă, în 18 zile am zburat cât într-un an”
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Părinții lui Rareș Cojoc au DAT-O AFARĂ din casă pe Andreea Popescu. Amantlâcul cu Dan Alexa le-a pus capac
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
În anii 1990, NASA a trimis câteva mii de meduze în spațiu. Ce s-a întâmplat cu acestea?

