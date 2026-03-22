Iranul a reacționat extrem de dur la ultimatumul lui Donald Trump privind redeschiderea Strâmtoarii Ormuz și amenință că va lovi instalațiile de desalinizare și rețeaua energetică din Orientul Mijlociu, riscând o criză umanitară majoră în regiune.

Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu atinge un nou nivel critic după ce Iranul a transmis că este pregătit să lanseze atacuri asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de desalinizare din regiune, ca reacție la presiunile venite din partea SUA și Israelului, scrie Al Jazeera.com.

„Dacă centralele noastre de producție a energiei sunt vizate de atacuri aliate, Iranul va lovi întreaga rețea energetică din Orientul Mijlociu aflată sub control american sau israelian. În plus, vom bombarda stațiile de tratare a apei și infrastructura cibernetică a acestor state”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al armatei iraniene.

Declarația vine după ultimatumul de 48 de ore lansat de președintele Donald Trump, care a cerut redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, avertizând că, în caz contrar, sectorul energetic iranian ar putea fi „anihilat”.

„Dacă Iranul nu deschide COMPLET, FĂRĂ AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz, în termen de 48 de ORE exact de la acest moment, Statele Unite ale Americii îşi vor lovi şi vor distruge diferitele CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPAND CU CEA MAI MARE ÎNTÂI!”, a postat Donald Trump pe Truth Social.

Regimul de la Teheran trece la amenințări apocaliptice

În Orientul Mijlociu, unde deșertul domină peisajul, apa nu este doar o resursă este diferența dintre viață și moarte. Experții avertizează că vizarea instalațiilor de desalinizare ar putea declanșa un dezastru umanitar fără precedent. În regiune, milioane de oameni depind aproape exclusiv de aceste sisteme pentru accesul la apă potabilă.

Orientul Mijlociu concentrează peste 40% din capacitatea globală de desalinizare, cu aproximativ 5.000 de instalații strategice. În statele din Golf, precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite sau Qatar, aceste sisteme furnizează majoritatea apei consumate zilnic.

„Omul poate supraviețui fără combustibil sau fără tehnologie, dar ar muri în câteva zile fără apă, motiv pentru care atacarea resurselor de apă declanșează o teamă primară”, a explicat Mohammad Abu Hawash, expert în politica apei.

O eventuală distrugere a acestor instalații ar însemna, practic, condamnarea rapidă a populației la sete, haos și colaps social.

În ultimele săptămâni au fost deja raportate incidente sensibile, inclusiv atacuri asupra unor instalații de desalinizare din Iran și Bahrain, ceea ce ridică temeri că infrastructura vitală pentru populație devine o țintă în conflict.

Statele din Golf sunt deosebit de vulnerabile, deoarece majoritatea stațiilor de desalinizare sunt amplasate pe coastă, în apropierea infrastructurilor energetice și logistice, devenind astfel expuse în cazul unor atacuri iraniene. Un exemplu alarmant este portul Jebel Ali din Emiratele Arabe Unite, unde atacurile au avut loc la doar câțiva kilometri de complexele care asigură apa potabilă pentru milioane de oameni.

Deși dreptul internațional umanitar interzice atacarea infrastructurilor esențiale pentru supraviețuirea populației civile, inclusiv a instalațiilor de apă, aceste reguli nu mai sunt respectate în zilele noastre.

Recomandarea autorului:

Atac cu rachete iraniene asupra orașului Dimona, unde se află un centru nuclear strategic. Peste 100 de victime, printre care și minori