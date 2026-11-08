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Ion Cristoiu: Istericii Democrați din Congres ajută China să învingă America în Războiul pentru Inteligența Artificială

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție restricțiile legislative asupra AI pregătite de democrați după ce au câștigat alegerile în SUA.

„A trecut, practic, neobservată în România o știre de rară importanță pentru America, o știre excepțională pentru întreaga lume. Și anume, democrații care au cucerit prin recentele alegeri Congresul american au lansat atacuri în rafală împotriva Inteligenței Artificiale, împotriva a ceea ce fac marii acționari în domeniul inteligenței artificiale în frunte cu Musk și ne-au avertizat că plănuiesc un val de proiecte de lege prin care dezvoltarea inteligenței artificiale să fie dacă nu stopată, măcar micșorată”, a declarat Ion Cristoiu.

„Este o știre d importanță mondială deoarece omenirea traversează acum, orin concurența aproape sălbatică dintre America și China, cea mai mare revoluție tehnico-științifică din istorie și anume descoperirea și dezvoltarea Inteligenței Artificiale. Tot ceea ce se întâmplă acum și se va întâmpla își găsește o oarecare trimitere în descoperirea electricității. Electricitatea a schimbat radical viața oamenilor de pe planetă, fiind un fel de temelie pentru dezvoltări uriașe în mai toate domeniile. Inteligența Artificială joacă rolul electricității. Cine stăpânește sau cine se situează în lume pe primul loc în materie de Inteligență Artificială poate să spună că este noul imperiu universal. O mărturie în acest sens o găsim într-o carte celebră, Kai-Fu Lee-Superputerile Inteligenței Artificiale. Acesta este părintele Inteligenței Artificiale chinezești și o mare parte a acestei cărți este dedicată eforturilor uriașe din China nu de a ajunge America în materie de Inteligență Artificială, ci de a o întrece pritr-un plan uriaș al guvernului chinez de dezvoltare în acest domeniu”, a continuat publicistul.

„Din acest punct de vedere, nu a fost decât salutară campania lui Donald Trump de dezvoltare, de simulare a dezvoltării Inteligenței Artificiale. Să ne amintim într-o declarație istorică președintele american a subliniat importanța revoluționară a Inteligenței Artificiale, a anunțat o serie de măsuri menite să faciliteze dezvoltarea AI în America, s-a întâlnit cu Xi tot pe tema Inteligenței Artificiale și a cultivat marii moguli ai Inteligenței Artificiale. Din ură față de Donald Trump, din ură față de Musk, istericii democrați din Congresul american au decis să pună la pământ această Inteligență Artificială. Ar fi o situație ciudată pentru că în felul acesta ei fac jocul Chinei. Împlinesc visul de aur al Chinei, și anume ca America să ia măsuri de încetinire a acestei dezvoltări pentru ca China să întreacă cu mult America în materie de Inteligență Artificială. Este foarte important de spus că Inteligența Artificială este și temelia armamentului postnuclear: drone, roboți. În consecință, dacă America, supusă democraților, va încetini mersul Inteligenței Artificiale, atunci sigur că America va avea probleme cu China și în materie de armament postnuclear”, a conchis Ion Cristoiu.

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