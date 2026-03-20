Regatul Unit a aprobat. SUA vor putea folosi bazele britanice pentru a lovi navele iraniene

Începând de vineri, guvernul britanic a autorizat ca SUA să folosească bazele militare din Marea Britanie pentru a conduce atacuri asupra navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

Miniștrii britanici au discutat despre războiul din Iran și reluarea tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz. Marea Britanie a fost printre țările aliate care au decis să trimită nave pentru deminarea strâmtorii și escortarea vaselor petroliere.

„Ei au confirmat că acordul pentru ca SUA să folosească bazele Regatului Unit ca o formă de apărare colectivă în regiune include operațiuni defensive ale SUA cu scopul de a eroda lansatoarele de rachete și capabilitățile Iranului de a le folosi în atacarea vaselor din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarația guvernului Marii Britanii, citată de Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat săptămâna aceasta că nu va băga Marea Britanie într-un război cu Iran, atrăgând criticile din partea președintelui Donald Trump, care și-a exprimat dezamăgirea, afirmând că „Keir Starmer nu este Winston Churchill”.