Regatul Unit a aprobat. SUA vor putea folosi bazele britanice pentru a lovi navele iraniene

Începând de vineri, guvernul britanic a autorizat ca SUA să folosească bazele militare din Marea Britanie pentru a conduce atacuri asupra navelor iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

Miniștrii britanici au discutat despre războiul din Iran și reluarea tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz. Marea Britanie a fost printre țările aliate care au decis să trimită nave pentru deminarea strâmtorii și escortarea vaselor petroliere.

„Ei au confirmat că acordul  pentru ca SUA să folosească bazele Regatului Unit ca o formă de apărare  colectivă în regiune include operațiuni defensive ale SUA cu scopul de a eroda lansatoarele de rachete și capabilitățile Iranului de a le folosi în atacarea vaselor din Strâmtoarea Ormuz”, se arată în declarația  guvernului Marii Britanii, citată de Reuters.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat săptămâna aceasta că nu va băga Marea Britanie într-un război cu Iran, atrăgând criticile din partea președintelui Donald Trump, care și-a exprimat dezamăgirea, afirmând că „Keir Starmer nu este Winston Churchill”.

Citește și

MILITAR Administrația Trump face pregătiri pentru trimiterea trupelor terestre în Iran
21:58
Administrația Trump face pregătiri pentru trimiterea trupelor terestre în Iran
DIPLOMAȚIE Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
20:47
Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
VIDEO Omagiu din partea lui Viktor Orban pentru Chuck Norris. Actorul i-a spus premierului maghiar în 2018: „Ești ca președintele Trump”
19:49
Omagiu din partea lui Viktor Orban pentru Chuck Norris. Actorul i-a spus premierului maghiar în 2018: „Ești ca președintele Trump”
FLASH NEWS Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
19:29
Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
CONTROVERSĂ Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului
18:55
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, acuză Israelul de atacuri sub steag fals asupra Turciei și Omanului
FLASH NEWS Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
18:24
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Greșeala pe care o fac fără să știe mulți oameni care suferă de insomnie
CONTROVERSĂ Revoltă în Italia, după ce angajata unui magazin a fost concediată dintr-un motiv incredibil. Cum s-a încheiat scandalul
22:47
Revoltă în Italia, după ce angajata unui magazin a fost concediată dintr-un motiv incredibil. Cum s-a încheiat scandalul
ANCHETĂ Un șofer trebuia să ducă o geantă plină din România în Norvegia, dar i-au confiscat-o vameșii germani. Ce conținea, de fapt, bagajul
22:20
Un șofer trebuia să ducă o geantă plină din România în Norvegia, dar i-au confiscat-o vameșii germani. Ce conținea, de fapt, bagajul
INEDIT Țara din Uniunea Europeană care oferă 25.000 de euro celor ce renunță la permisul auto. Ce ofertă primesc șoferii în schimbul carnetelor
22:03
Țara din Uniunea Europeană care oferă 25.000 de euro celor ce renunță la permisul auto. Ce ofertă primesc șoferii în schimbul carnetelor
FLASH NEWS Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”
21:36
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre șefia marilor parchete după voturile din CSM: „Votul de 3 la 3 este lipsa unui aviz. Dacă nu există aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide”
VIDEO O vulpe și-a făcut apariția prin Complexul Studențesc din Timișoara, în zona unui fast-food. Momentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale
21:33
O vulpe și-a făcut apariția prin Complexul Studențesc din Timișoara, în zona unui fast-food. Momentul a fost filmat și postat pe rețelele sociale
NEWS ALERT Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei
21:21
Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei

