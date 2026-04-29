Regele Charles și regina Camilla au adus un omagiu victimelor atentatului din 11 septembrie. Ce mesaj a lăsat monarhul alături de buchetul de flori

Regele Charles și regina Camilla au adus un omagiu victimelor atentatului din 11 septembrie. Ce mesaj a lăsat monarhul alături de buchetul de flori

Regele Charles al Marii Britanii și regina Camilla au depus miercuri un buchet de flori albe la Memorialul 11 Septembrie din New York. Acest gest a avut loc în a treia zi a primei sale vizite de stat în SUA în calitate de monarh și a marcat un gest de solidaritate înaintea împlinirii a 25 de ani de la atacurile teroriste.

Suveranul britanic a așezat buchetul de flori pe marginea unuia dintre bazinele memoriale situate pe locul fostelor Turnuri Gemene și a păstrat un moment de reculegere cu capul plecat. Vizita a onorat memoria celor aproape 3.000 de victime, printre care s-au numărat și 67 de cetățeni britanici.

În discursul susținut cu o zi înainte în fața Congresului SUA, regele a subliniat legătura istorică dintre cele două țări și a precizat: „Am fost alături de voi atunci și suntem alături de voi și acum”.
Cuplul regal s-a întâlnit și cu familiile victimelor și cu primii respondenți care au intervenit la World Trade Center.

Alături de buchetul de flori a fost lăsat și un mesaj, scris de mâna regelui.

„Onorăm memoria tuturor celor care și-au pierdut viața în mod tragic pe 11 septembrie 2001 și ne exprimăm solidaritatea cu poporul american în fața unei pierderi atât de profunde. Charles R Camilla R.”.

Regele Charles s-a întâlnit cu primarul New York-ului, Zohran Mamdani

În cadrul ceremoniei de la Memorialul 11 septembrie, regele Charles s-a întâlnit cu primarul orașului New York, Zohran Mamdani, ca parte din turneul său de patru zile prin Statele Unite. Mamdani l-a salutat pe rege după ceremonia de la memorial. Anterior, edilul orașului a precizat că, dacă ar avea ocazia unei discuții separate, l-ar încuraja pe monarhul britanic să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor, care este amplasat pe coroana britanică.

La ceremonie a fost prezent și fostul primar Michael Bloomberg, care i-a însoțit pe membrii familiei regale în timpul vizitei la piscinele memoriale.

