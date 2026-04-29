Ce se întâmplă dacă bei zilnic băuturi carbogazoase dietetice. Sfaturile nutriționiștilor

Băuturile dietetice nu sunt cea mai sănătoasă opțiune, dar sunt mai bune decât alte alegeri populare. Iată ce se întâmplă, totuși, dacă le bei zilnic.

Consumul zilnic de băuturi dietetice poate ajuta la reducerea caloriilor și a zahărului dacă înlocuiește sucurile obișnuite, însă oferă puțină sau deloc valoare nutritivă. Îndulcitorii artificiali pot influența poftele alimentare, sănătatea intestinală și anumiți indicatori de sănătate pe termen lung, deși cercetările sunt încă mixte și neconcludente. Pentru majoritatea oamenilor, o porție de astfel de băuturi pe zi este, în general, acceptabilă, dar apa și alte băuturi minim procesate rămân alegeri mai bune pentru sănătatea generală, scrie Real Simple.

Băuturile dietetice, zero zahăr, sunt promovate ca o variantă mai sănătoasă a celor obișnuite și sunt foarte populare în rândul oamenilor. Deși aceste băuturi economisesc zahăr și calorii, sunt ele cu adevărat mai sănătoase decât sucurile obișnuite sau alte băuturi? Și ce se întâmplă dacă le consumi zilnic?

Valoarea nutrițională a băuturilor „diet”

„Băuturile «diet» nu conțin calorii sau au foarte puține, în funcție de variantă. Multe conțin sodiu, ceea ce poate contribui la aportul zilnic de sare”, explică dieteticianul Alyssa Smolen. Totuși, nivelurile sunt de obicei foarte mici, în jur de 50 mg la o doză de 350 ml, deci devin o problemă doar dacă sunt consumate mai multe doze pe zi.

Majoritatea băuturilor de acest tip folosesc îndulcitori artificiali în loc de zahăr adăugat, iar aceștia sunt principalul motiv de îngrijorare. „Deși cercetările continuă, îndulcitorii artificiali au fost asociați cu un risc mai mare de demență și posibile modificări ale microbiomului intestinal”, spune nutriționistul Anna Smith. De asemenea, pot crește pofta de alimente dulci, ceea ce poate duce la consum mai mare de zahăr pe parcursul zilei.

Multe băuturi dietetice conțin cofeină, care poate avea efect diuretic și poate reduce hidratarea. În cantități mari, mai ales seara, cofeina poate provoca anxietate, agitație și probleme de somn.

Ce se întâmplă dacă bei zilnic băuturi dietetice?

Pentru persoanele cu o alimentație echilibrată, o băutură „diet” pe zi nu are, în general, efecte majore asupra sănătății. Totuși, ele nu oferă beneficii nutriționale. Întrebarea importantă este ce înlocuiesc ele în dietă și cum se integrează în stilul general de viață.

În orice caz, băuturile mai sănătoase rămân apa, apa minerală neîndulcită, ceaiurile din plante sau cantități mici de suc natural fără zahăr adăugat. O alimentație variată, bazată pe alimente integrale precum fructe, legume, cereale integrale, grăsimi sănătoase și proteine slabe, rămâne esențială.

