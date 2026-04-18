Într-o filmare viralizată pe rețelele de socializare, regele Suediei a refuzat să dea mâna cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Regele Carl al XVI-lea Gustav al Suediei și ministra de Externe Maria Malmer Stenergard au ajuns la Liov pe 17 aprilie.

Prima vizită al regelui Suediei în Ucraina de la invazia rusă

Monarhul suedez s-a întâlnit cu președintele ucrainean și au depus coroane de flori la mormântul soldaților ucraineni căzuți, relatează The Kyiv Independent.

A fost prima vizită a regelui Suediei în Ucraina de la invazia rusă. În februarie anul acesta, Suedia a anunțat că va acorda Ucrainei un ajutor militar în valoare de 1,42 de miliarde de dolari pentru întărirea sistemului defensiv anti-aerian.

Sursa Video: The MES Times