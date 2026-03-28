Volodimir Zelenski a revenit cu o nouă cerere care ar putea bulversa opinia publică. Președintele ucrainean este sub presiune din cauza colapsului frontului din Donbas. Nici infrastructura electrică ucraineană nu mai face față din cauza bombardamentelor rusești. Iar SUA au sistat ajutoarele militare și financiare către Ucraina de un an și jumătate.

Președintele ucrainean sugerează că singura modalitate prin care Ucraina poate să oprească Rusia este furnizarea de arme nucleare și aderarea la NATO.

Zelenski: Ce garanții de securitate să aibă Ucraina?

Președintele ucrainean, aflat în război cu Rusia de patru ani, spune că țara sa are nevoie de garanții de securitate pentru a negocia un armistițiu îndelungat cu Rusia.

„Toată lumea spune că Ucraina nu va câștiga acest război pentru că Rusia este o putere nucleară. Deci, spuneți-mi, ce garanții de securitate credeți că ar trebui să aibă Ucraina? NATO? Arme nucleare? Ei bine, atunci trebuie să ni se spună: „Veți intra în NATO și veți primi arme nucleare”. Dar până acum, nimeni nu a ridicat problema.”

Aceasta a fost declarația lui Zelenski într-un interviu pentru Le Monde, aparent furios pe internauții care cred că Ucraina nu poate învinge Rusia din cauza arsenalului nuclear al Moscovei.

Moscova a reacționat imediat: NU va permite Kievului să dețină arme nucleare sub nicio circumstanță, scrie Presbbee.

Reacția SUA

Într-un interviu pentru Reuters de pe 25 martie, Zelenski a spus că Washington DC i-ar fi făcut o propunere controversată. I-ar fi oferit garanții de securitate dacă Ucraina își retrage trupele din regiunea Donbas.

„Americanii pregătesc să finalizeze garanțiile la cel mai înalt nivel odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a dezmințit declarația liderului ucrainean că SUA vor oferi Ucrainei garanții de securitate la schimb cu retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas.

„Este o minciună. Și am văzut declarând asta și este păcat că a spus asta, pentru că el știe că nu este adevărat și că nu asta i s-a spus”, a spus Rubio reporterilor.

„Ce i s-a spus este în mod evident – garanțiile de securitate nu se vor oferi până la finalul războiului. În caz contrar, ați ajunge implicați în războiul cu Rusia”, a adăugat secretarul în declarația dată reporterilor.

