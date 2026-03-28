Zelenski cere arme nucleare de la NATO: Sunt cele mai bune garanții de securitate posibile

Volodimir Zelenski a revenit cu o nouă cerere care ar putea bulversa opinia publică. Președintele ucrainean este sub presiune din cauza colapsului frontului din Donbas. Nici infrastructura electrică ucraineană nu mai face față din cauza bombardamentelor rusești. Iar SUA au sistat ajutoarele militare și financiare către Ucraina de un an și jumătate. 

Președintele ucrainean sugerează că singura modalitate prin care Ucraina poate să oprească Rusia este furnizarea de arme nucleare și aderarea la NATO.

Zelenski: Ce garanții de securitate să aibă Ucraina?

Președintele ucrainean, aflat în război cu Rusia de patru ani, spune că țara sa are nevoie de garanții de securitate pentru a negocia un armistițiu îndelungat cu Rusia.

„Toată lumea spune că Ucraina nu va câștiga acest război pentru că Rusia este o putere nucleară. Deci, spuneți-mi, ce garanții de securitate credeți că ar trebui să aibă Ucraina? NATO? Arme nucleare? Ei bine, atunci trebuie să ni se spună: „Veți intra în NATO și veți primi arme nucleare”. Dar până acum, nimeni nu a ridicat problema.”

Aceasta a fost declarația lui Zelenski într-un interviu pentru Le Monde, aparent furios pe internauții care cred că Ucraina nu poate învinge Rusia din cauza arsenalului nuclear al Moscovei.

Moscova a reacționat imediat: NU va permite Kievului să dețină arme nucleare sub nicio circumstanță, scrie Presbbee.

Reacția SUA

Într-un interviu pentru Reuters de pe 25 martie, Zelenski a spus că Washington DC i-ar fi făcut o propunere controversată. I-ar fi oferit garanții de securitate dacă Ucraina își retrage trupele din regiunea Donbas.

„Americanii pregătesc să finalizeze garanțiile la cel mai înalt nivel odată ce Ucraina este gata să se retragă din Donbas”, a spus Zelenski.

Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a dezmințit declarația liderului ucrainean că SUA vor oferi Ucrainei garanții de securitate la schimb cu retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas.

„Este o minciună. Și am văzut declarând asta și este păcat că a spus asta, pentru că el știe că nu este adevărat și că nu asta i s-a spus”, a spus Rubio reporterilor.

„Ce i s-a spus este în mod evident – garanțiile de securitate nu se vor oferi până la finalul războiului. În caz contrar, ați ajunge implicați în războiul cu Rusia”, a adăugat secretarul în declarația dată reporterilor.

Autorul recomandă:Zelenski îl îndeamnă pe Trump să-l captureze și pe Putin ca în cazul lui Maduro: „SUA știu ce au de făcut în continuare”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
17:55
Atentat cu bombă, dejucat la Paris în fața unei bănci americane. Un bărbat a fost arestat. Autoritățile suspectează un act terorist
SCANDALOS Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”
17:31
Donald Trump îl ironizează pe Prințul Mohammad bin Salman: „Nu credea că o să mă pupe în f**d”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene
16:44
Război în Iran, ziua 29. Houthi amenință că blochează Canalul Suez. Israel a bombardat două instalații nucleare iraniene
CONTROVERSĂ Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
16:42
Presa arabă vorbește de noi tensiuni între Etiopia și Egipt, după deschiderea Marelui Baraj al Renașterii. Ce ar fi anunțat guvernul de la Addis Abeba
EXTERNE Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
13:48
Trump: SUA s-ar putea să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie. Reproșul adus aliaților: „Pur şi simplu nu au fost acolo (Iran)”
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
Mediafax
Spitalele regionale din Craiova și Iași, pe drumul spre finalizare în 2028. Alexandru Rogobete: „La Cluj, din păcate, suntem în continuare în contestaţie…”
Digi24
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Adevarul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar
Mediafax
Cătălin Predoiu: „România, printre cele mai sigure țări din lume, potrivit datelor recente”. 13.786 de percheziții domiciliare la suspecții de infracțiuni grave
Click
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Digi24
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Ce se întâmplă doctore
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Descopera.ro
O structură bizară de pe Marte seamănă cu o piramidă egipteană antică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Paradoxul Inteligenței Artificiale: dacă îi ceri să se comporte ca un expert, o poți face mai puțin precisă
DECES James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
18:26
James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
SPORT Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
18:20
Ion Țiriac a explicat de ce România a pierdut cu Turcia! Ce spune și despre SOSIREA lui Gică Hagi ca selecționer al tricolorilor
METEO ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
17:59
ANM anunță ninsori și viscol, ploi în mare parte din țară. Un ciclon mediteranean traversează țara zilele acestea
INEDIT Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
17:39
Apartamentul din Paris al lui Brigitte Bardot este scos la vânzare pentru aproape 8 milioane de euro
ULTIMA ORĂ PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
17:33
PSD a înfiinţat un grup de comunicare internă pe whatsapp denumit „Jos Guvernul!” Grindeanu spune că preferă grupurile cu români
FLASH NEWS Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară
17:27
Ciclonul Deborah se dezlănțuie. Cod galben de precipitații și viscol la munte în peste jumătate de țară

Cele mai noi

Trimite acest link pe