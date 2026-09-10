Trei dintre cei mai importanți consilieri pe probleme de securitate și politică externă ai Marii Britanii, Germaniei și Franței au participat la discuțiile de la Kiev dintre Volodimir Zelenski și emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

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Trei consilieri europeni au intrat în negocierile de la Kiev

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns duminică la Kiev, la o zi după ce s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin. Vizita în capitala ucraineană a reprezentat prima deplasare a celor doi emisari americani la Kiev în actuala rundă de negocieri.

Discuțiile cu Volodimir Zelenski s-au desfășurat în mai multe etape. Într-o primă rundă au participat președintele ucrainean, echipa sa și cei doi emisari americani. Ulterior, la discuții s-au alăturat consilierii pentru securitate din Marea Britanie, Germania și Franța.

Președinția ucraineană i-a identificat oficial pe cei trei: Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al premierului britanic; Günter Sautter, consilier pentru politică externă și securitate al cancelarului german; și Emmanuel Bonne, consilierul diplomatic al președintelui francez Emmanuel Macron.

Zelenski a descris discuțiile drept „foarte substanțiale” și a spus că Ucraina, Statele Unite și Europa ar urma să continue consultările într-o întâlnire viitoare, a cărei locație nu a fost stabilită.

Cine este Jonathan Powell, omul de încredere al premierului britanic

Jonathan Powell este consilierul pentru securitate națională al premierului britanic Andy Burnham. El a fost numit în această funcție în noiembrie 2024 și îl consiliază pe premier în probleme de securitate națională și politică externă.

Powell nu este însă un diplomat fără experiență în negocieri. Înainte de actuala funcție, a condus organizația Inter Mediate, specializată în soluționarea conflictelor internaționale. A participat la negocieri legate de conflictul din Irlanda de Nord și la procese de pace din Columbia și Mozambic. A fost, de asemenea, șeful de cabinet al fostului premier britanic Tony Blair între 1995 și 2007.

Powell este principalul consilier al guvernului britanic pe probleme de securitate națională și participă la lucrările Consiliului Național de Securitate al Regatului Unit.

Günter Sautter, consilierul lui Friedrich Merz

Günter Sautter este consilier pentru politică externă și securitate al cancelarului german Friedrich Merz.

Sautter face parte de mai mult timp din grupul restrâns de oficiali europeni implicați în coordonarea pozițiilor privind Ucraina. El a participat anterior, alături de Powell și Bonne, la discuții cu oficiali ucraineni și americani privind garanțiile de securitate și negocierile pentru încheierea războiului.

Emmanuel Bonne, reprezentantul lui Emmanuel Macron

Emmanuel Bonne este consilierul diplomatic al președintelui francez Emmanuel Macron și unul dintre principalii săi consilieri în domeniul politicii externe.

Potrivit administrației prezidențiale franceze, Bonne ocupă funcția de consilier diplomatic și este sherpa al Franței pentru G7 și G20.

Bonne este, de asemenea, un interlocutor familiar pentru oficialii americani și britanici implicați în negocierile privind Ucraina. În aprilie 2025, el a participat la Paris la discuții cu Steve Witkoff, Jonathan Powell și consilierul german pentru securitate.

Ce s-a discutat la Kiev

Negocierile de la Kiev au avut ca obiectiv reluarea procesului diplomatic pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit președinției ucrainene, discuțiile au vizat parametrii unui posibil acord de pace, garanțiile de securitate pentru Ucraina, sprijinul economic și reconstrucția țării. Un alt subiect important a fost pregătirea Ucrainei pentru iarnă, inclusiv apărarea antiaeriană, sectorul energetic și posibilitatea unor livrări de gaz natural lichefiat american. President.

Problema teritoriilor ocupate rămâne însă una dintre cele mai dificile chestiuni. Zelenski a spus că problemele teritoriale cele mai sensibile trebuie soluționate la nivelul liderilor politici.

Deși discuțiile de la Kiev nu au dus la un acord de pace sau la un armistițiu, Washingtonul și Kievul au convenit să continue negocierile și să lucreze la o nouă rundă de discuții care să implice Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni.