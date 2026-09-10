Cel puțin 20 de persoane au murit și cinci sunt date dispărute, după ce o navă de marfă a luat foc în timp ce era acostată într-un port din China, relatează Sky News.

Un total de 42 de persoane se aflau la bordul navei „Ocean Melody”, care era în reparații în orașul Qingdao – un important nod maritim de pe coasta de nord-est a Chinei, a precizat agenția de știri Xinhua.

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Incendiul a izbucnit joi, în jurul orei 11:00, ora locală, și a fost stins până la ora 14:30.

Cele douăsprezece persoane aflate la bord au fost salvate în siguranță, iar alte cinci se află în spital, în stare stabilă, mai precizează agenția

Președintele Chinei, Xi Jinping, a emis „instrucțiuni importante” pentru desfășurarea de urgență a operațiunilor de salvare a persoanelor dispărute.