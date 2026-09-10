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O criptomonedă lansată de Hunter Biden și-a pierdut aproape toată valoarea în primele minute de la lansare. La cât era estimată și ce prag a atins

Melania Agiu
O criptomonedă lansată de Hunter Biden și-a pierdut aproape toată valoarea în primele minute de la lansare. La cât era estimată și ce prag a atins
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O criptomonedă lansată de Hunter Biden, fiul fostului președinte american Joe Biden, și-a pierdut aproape toată valoarea la doar câteva minute de la lansarea sa, miercuri dimineață, relatează The Washington Post.

La începutul acestei săptămâni, fiul mai mic al lui Biden a promovat lansarea monedei meme $LAPTOP, afirmând că aceasta reprezintă o modalitate de a-și revendica un simbol care a marcat modul în care a fost prezentat în presă pe vremea când tatăl său era președinte.

El a mai declarat că proiectul va fi axat pe crearea unei comunități, sprijinirea activităților caritabile și ajutorarea celor care „au pierdut bani din cauza schemei” cu moneda $TRUMP a lui Donald Trump.

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În schimb, valoarea monedei lui Biden a scăzut vertiginos de la un maxim de aproximativ 190 de dolari pe token la mai puțin de 2 dolari pe token. Mai exact, în primele minute de tranzacționare, criptomoneda lui Hunter Biden a crescut brusc, pentru a apoi să piardă imediat peste 95% din valoare.

Aproximativ 80% dintre traderii care au cumpărat miercuri tokenul de criptomonedă al lui Biden au pierdut bani, potrivit platformei de analiză blockchain Bubblemaps, care a descris situația drept un „masacru”.

Nicolas Vaiman, CEO-ul Bubblemaps, a declarat că peste 15.000 de portofele criptografice, sau conturi, au suferit pierderi financiare în urma tranzacțiilor cu $LAPTOP și că oferta de tokenuri era „extrem de concentrată” înainte de lansare, ceea ce a făcut-o vulnerabilă la un „dump”, adică la o vânzare masivă și rapidă.

Biden, care în ultimele luni a postat intens pe rețelele sociale și a apărut în numeroase podcasturi, nu a făcut niciun comentariu public cu privire la moneda $LAPTOP de la lansarea acesteia. Reprezentanții lui Biden nu au răspuns imediat miercuri la solicitările de interviu.

Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui SUA, i-a sugerat lui Hunter Biden să „se întoarcă la pictură” după ce criptomoneda sa a scăzut brusc în valoare imediat după lansare.

„Hunter ar trebui să se întoarcă la pictură”, a scris Eric Trump pe X, comentând prăbușirea monedei $LAPTOP.

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