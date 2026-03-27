Republicanii cer explicații lui Trump privind războiul cu Iranul și planurile militare: „Nu vom sacrifica vieți pentru politici externe eșuate”

Mihai Tănase
Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Mai mulți republicani din Congresul SUA și-au exprimat îngrijorarea față de strategia administrației Trump în conflictul cu Iranul. Lipsa de transparență privind obiectivele și costurile operațiunii militare tensionează scena politică de la Washington.

Nemulțumirile cresc în rândul republicanilor din Congresul SUA, care acuză administrația condusă de președintele Donald Trump de lipsă de claritate în privința operațiunilor militare desfășurate împotriva Iranului, scrie Foreignpolicy.com.

11 March 2026, US, Washington: US President Donald Trump takes questions from the media on Iran, Europe, and voter identification as he boards Marine One for a flight to Kentucky in Washington, D.C. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dpa

Mai mulți congresmeni au participat în această săptămână la discuții secrete cu oficiali ai Pentagonului, la Capitoliu, însă întâlnirile nu au oferit răspunsuri concrete despre direcția și amploarea intervenției. Legislatorii susțin că nu au primit nici măcar informații de bază despre următorii pași ai campaniei militare.

Printre vocile critice se numără Mike Rogers, președintele Comitetului pentru Forțe Armate, care a declarat, vizibil iritat:

„Vrem să știm mai multe despre ce se întâmplă. Pur și simplu nu primim destule răspunsuri”.

Nemulțumiri similare au fost exprimate și de senatorii Mitch McConnell, Jerry Moran și Lisa Murkowski, care au semnalat lipsa informațiilor esențiale privind strategia militară.

Temeri în rândul republicanilor privind implicarea militară directă

Potrivit unor surse citate de The New York Times, oficialii Pentagonului au evitat să ofere detalii despre o posibilă desfășurare a trupelor terestre americane în Iran, alimentând și mai mult incertitudinea.

Reprezentanta republicană Nancy Mace a avertizat că „trimiterea trupelor americane într-o situație periculoasă nu este o decizie pe care o luăm cu lejeritate”.

„În acest moment nu suntem convinși că este necesară și nu o vom susține (…) Nu vom sacrifica vieți americane pentru aceleași politici externe eșuate”, a spus Nancy Mac.

Criticile nu vin doar din tabăra republicană. Democratul Seth Moulton s-a declarat „dezamăgit” după întâlnirea cu oficialii Pentagonului.

„Nu am absolut nici cea mai mică încredere că au un plan, o strategie, sau măcar obiective foarte clare despre ceea ce intenționează să facă în continuare”, a afirmat acesta.

Conform informațiilor publicate de Axios, Pentagonul ar avea în vedere patru scenarii militare majore. Printre acestea se numără controlul unor insule strategice din Golful Persic sau blocarea exporturilor de petrol iranian prin Strâmtoarea Ormuz.

