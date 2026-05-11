„Este o lipsă de respect”: Emmanuel Macron își pierde cumpătul pe scena unui summit din Kenya. Gestul neașteptat al președintelui francez

Emmanuel Macron și-a pierdut cumpătul, luni, la summitul „Africa Forward”, din Nairobi, Kenya. Iritat de zgomotul continuu din sală, în timpul unei conferințe dedicate culturii, președintele francez, care era așezat în primele rânduri, a urcat pe scenă pentru a liniști publicul, relatează BFMTV. Gestul său i-a surprins pe toți participanții.

„O să fac ordine”, i-a spus speaker-ului, înainte de a-i lua microfonul. Uimită, prezentatoarea l-a întrebat dacă nu vrea să își aștepte rândul. „Scuzați-mă, vă rog… Hei, hei!”, a exclamat el în fața unui public inițial reticent. „Îmi pare rău, dar este imposibil să vorbim despre cultură cu atâta zgomot.” Intervenția sa a fost întâmpinată cu câteva aplauze. „Vă sugerez ca, dacă doriți să discutați despre alte lucruri, să ieșiți afară. Dacă doriți să rămâneți aici, îi ascultăm pe vorbitori și jucăm același joc. Vă mulțumesc”, a adăugat el cu fermitate.

Ajuns din nou pe scenă, în cadrul conferinței, președintele Franței a refuzat să ia cuvântul până când nu s-a restabilit liniștea. „Tăcerea face de obicei zgomotul să tacă”, a zâmbit el la început, înainte de a-și înăspri tonul. „Dar, în realitate, dacă sunt o mulțime de oameni care au discuții de purtat, lucru pe care îl respect profund, nu văd de ce vin să le poarte în mijlocul reuniunii noastre.”

Președintele Franței se află în Kenya special pentru summitul Africa-Franța intitulat „Africa Forward”, considerat cel mai important eveniment franco-african organizat în timpul mandatului său.

