Rețeaua de metrou din Londra se ÎNCHIDE din cauza protestelor

08 sept. 2025, 19:03, Știri externe
Rețeaua de metrou din Londra se ÎNCHIDE din cauza protestelor

Rețeaua de metrou londoneză și-a sistat activitatea, după ce lucrătorii săi au intrat în grevă, nemulțumiți de salarii și condițiile de muncă.

Traficul de călători din Londra a fost puternic perturbat luni după ce navetiștii au găsit căile de acces la metrou închise. Serviciul va rămâne închis până joi, însă această sistare a funcționării metroului ar putea continua și după data de 11 septembrie, dacă solicitările protestatarilor nu sunt rezolvate.

Sindicatul care reprezintă interesele lucrătorilor de metrou (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers – RMT) pune oprirea activității pe problemele legate de salarii și condițiile de lucru din subteran.

„Nu cerem o răscumpărare regală, dar oboseala și rotațiile extreme ale turelor sunt probleme serioase care au impact asupra sănătății și bunăstării membrilor noștri”, a declarat secretarul general al RMT, Eddie Dempsey.

Compania care operează rețeaua de transport public a capitalei britanice, Transport of London, susține că sindicatul va accepta doar un acord care va duce la o reducere a săptămânii de lucru, personalul lucrând de obicei 35 de ore, după ce în prealabil a oferit angajaților o creștere salarială de 3,4%, notează Reuters.

