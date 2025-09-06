Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi

O refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani a avut parte de un final tragic. Tânăra a fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi, când se afla pe un scaun. Incidentul cutremurător a avut loc luna trecută, în Carolina de Nord.

O tânără în vârstă de 23 de ani pe nume Charlotte, refugiată ucraineană, a avut parte de un final tragic, la câteva minute după ce a urcat într-un metrou din Carolina de Nord. Tânăra a urcat în vagon, apoi s-a așezat pe un scaun. În fața ei, s-a așezat un alt pasager, un bărbat în vârstă de 34 de ani pe nume Decarlos Brown Jr.

O refugiată ucraineană a fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi

La câteva minute după ce tânăra a urcat în metrou, bărbatul care se așezase în fața ei a scos un cuțit din buzunar și i-a aplicat acesteia 3 lovituri pe corp. Una dintre lovituri a fost în zona gâtului. Refugiata din Ucraina s-a prăbușit și a sângerat până la moarte. Echipajul medical ajuns la locul tragediei a putut doar să constate decesul tinerei. În ultimele clipe de viață ale tinerei, agresorul a părăsit calm metroul.

Victima și agresorul nu au interacționat în vagon, înainte de producerea incidentului din 22 august 2025. Momentele tragice au fost surprinse de camerele de supraveghere amplasate în metrou.

În cele din urmă, bărbatul de 34 de ani a fost prins de oamenii legii și a fost transportat la spital, aflat sub escorta polițiștilor. Prezentase o tăietură pe mână. Apoi, a fost plasat în arest și este cercetat pentru crimă. În luna ianuarie a acestui an, bărbatul ajunsese în atenția polițiștilor după ce a sunat abuziv la numărul de urgență 911, menținând că o „materie artificială” i-ar fi fost introdusă în corp de un străin. Acuzase că acea „materie artificială” i-ar fi controlat atât vorbirea, cât și mișcările corpului, arată b1tv.ro.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ